Terre di Campania APS celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua 2025 a Sant’Anastasia

Il 21 e il 22 marzo 2025, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, la cittadella mariana di Sant’Anastasia ospiterà una serie di eventi organizzati da Terre di Campania APS. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con i Padri Domenicani del Santuario della Madonna dell’Arco, mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza della tutela delle risorse idriche, in linea con il claim delle Nazioni Unite “SAVE YOUR GLACIER”.

Presentazione dell’evento

La conferenza stampa di lancio si terrà il 12 marzo presso il Giulia Elite Cafè di Andrea Leonessa, dove verranno illustrati i dettagli delle due giornate dedicate alla salvaguardia dell’acqua e alla valorizzazione del patrimonio idrico campano.

L’evento si inserisce in un percorso di sensibilizzazione promosso da Terre di Campania APS e dal Museo Multimediale delle Acque Campane (MUMAC), con particolare attenzione alla mostra artistica “Gocce d’Acqua” e all’installazione collettiva “Le Figlie dell’Acqua 2025”, che vedrà il contributo di numerosi licei artistici della regione.

Il programma delle giornate

Venerdì 21 marzo La giornata inaugurale si svolgerà presso la Sala Polifunzionale del Santuario della Madonna dell’Arco e avrà inizio alle ore 9:30 con l’apertura ufficiale a cura di Maddalena Venuso, Presidente APS Terre di Campania. Interverranno il Sindaco di Sant’Anastasia Carmine Esposito, l’Assessora alla Cultura Veria Giordano, Padre Gianpaolo Pagano O.P. (Priore del Santuario), il giornalista Vincenzo Sbrizzi e Luigi Paola, capitano della Squadra Nazionale di pallanuoto paralimpica.

Alle 10:00 andrà in scena lo spettacolo di danza “PANTA REI”, a cura dell’Accademia delle arti cultura e movimento Campania Danza, con coreografie di Andrea Doria e musiche di Philip Glass, René Aubry e Max Richter.

Nel corso della mattinata si terrà la premiazione del concorso “LE FIGLIE DELL’ACQUA 2025” – Acqua | Arte | Creatività e saranno allestiti gli Active Points, spazi interattivi dedicati a laboratori educativi a cui parteciperanno studenti e cittadini.

Sabato 22 marzo Alle 18:00, nella Sala Conferenze del Santuario della Madonna dell’Arco, si terrà il recital performativo “La Canzone dell’Acqua”, un viaggio tra musica, poesia e racconti sulla cultura dell’acqua. L’evento vedrà la partecipazione dell’attore e drammaturgo Cristian Izzo, della cantante Anna Spagnuolo (Paese Mio Bello, N.C.C.P.), del chitarrista Michele Bonè e del giornalista e scrittore Carlo Avvisati.

Partecipazione e Collaborazioni

L’evento è realizzato grazie alla partecipazione di 15 istituti scolastici campani, tra cui il Liceo Artistico “San Leucio” di Marcianise, il Liceo Artistico “Caravaggio” di San Gennaro Vesuviano e il Liceo Artistico Statale “Don Lorenzo Milani” di Napoli. Saranno coinvolte anche le scuole del Comune di Sant’Anastasia.

L’iniziativa è promossa da Terre di Campania APS e GORI S.p.A., con il patrocinio del Comune di Sant’Anastasia e della Città Metropolitana di Napoli. Tra i partner istituzionali figurano l’Ente Idrico Campano, l’Università degli Studi di Napoli Federico II (Dipartimenti di Scienza della Terra e Biologia Marina), l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli e l’Ordine dei Chimici della Campania.

Numerosi sponsor sostengono l’evento, tra cui Supermercati Piccolo, Seda Group, Green Energy Holding, Farmacia Galeno e Palazzo Dominici, mentre la comunicazione è affidata al media partner www.terredicampania.it.

Conclusioni

La Giornata Mondiale dell’Acqua 2025 a Sant’Anastasia si preannuncia come un’importante occasione di riflessione e sensibilizzazione sull’importanza della risorsa idrica, grazie al contributo di enti, istituzioni, scuole e artisti. Attraverso installazioni artistiche, spettacoli e laboratori interattivi, l’evento punta a trasmettere un messaggio chiaro: la tutela dell’acqua è una responsabilità di tutti e ognuno può fare la propria parte per preservare il futuro del pianeta.