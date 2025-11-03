Operaio di Afragola muore a 2 mesi dall’incidente sul lavoro

Non ce l’ha fatta Marco Iazzetta, 63 anni, operaio edile di Afragola rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 10 settembre in via Antonio Labriola, nel quartiere Scampia. L’uomo è deceduto nella serata di domenica presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove era ricoverato da diverse settimane.

Quel giorno Iazzetta, regolarmente assunto, stava lavorando all’interno di una palazzina in costruzione quando è precipitato dal quarto al terzo piano, riportando traumi gravissimi. Soccorso dai colleghi e dal personale del 118, era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli e successivamente trasferito nella struttura sanitaria di Acerra, dove le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino al decesso.

Subito dopo l’incidente, i carabinieri della stazione di Napoli Marianella avevano messo i sigilli al cantiere per consentire gli accertamenti e chiarire le cause della caduta. La Procura ha disposto l’autopsia, che verrà eseguita al Secondo Policlinico di Napoli, per definire con precisione le circostanze della tragedia.

Un’altra vittima, purtroppo, si aggiunge al drammatico elenco di morti bianche che continuano a segnare la Campania e il Paese.