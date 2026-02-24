martedì, Febbraio 24, 2026
Oliveto Citra celebra il trionfo del Varchera Sporting Club ai Campionati Primaverili Master di Agropoli

Redazione1
di Redazione1

Grande orgoglio per la comunità di Oliveto Citra, che festeggia un nuovo e prestigioso risultato sportivo grazie al Varchera Sporting Club, protagonista assoluto ai Campionati Primaverili Master di Agropoli, dove ha conquistato il primo posto.
Un traguardo di grande valore che premia l’impegno, la determinazione e il lavoro costante di un team affiatato, capace di distinguersi in una competizione di alto livello nel panorama della pesca sportiva e delle attività subacquee.

La manifestazione, organizzata sotto l’egida della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS), ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia. In questo contesto altamente competitivo, il Varchera Sporting Club ha saputo emergere con una performance eccellente, portando a casa un risultato che rappresenta motivo di grande soddisfazione per tutto il territorio.
Determinante è stato il contributo di ogni singolo atleta: ragazze e ragazzi che, con spirito di squadra e passione, hanno dato il massimo in ogni prova, dimostrando non solo preparazione tecnica ma anche forte coesione e senso di appartenenza.

Tra le voci dei protagonisti, significativa è quella di Eliseo Esposito, componente storico e veterano della squadra, che ha dichiarato:
«È stata una vittoria costruita con sacrificio, allenamenti costanti e grande spirito di gruppo. Ognuno di noi ha dato il massimo, sostenendosi a vicenda in ogni momento della competizione. Portare a casa questo risultato per Oliveto Citra è un’emozione indescrivibile e una grande responsabilità: continueremo a lavorare per migliorarci ancora».
Il successo del team non è solo una vittoria sportiva, ma anche un simbolo della vitalità e del valore delle realtà associative locali, capaci di promuovere lo sport come strumento di crescita personale e collettiva.
L’intera comunità si stringe attorno agli atleti del Varchera Sporting Club, celebrando un risultato che porta in alto il nome di Oliveto Citra e conferma ancora una volta come lo sport rappresenti un elemento fondamentale di identità e orgoglio territoriale.
Complimenti a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi per questo straordinario successo.

