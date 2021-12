Nola, TUTT’ EGUALE SONG’ ‘E CRIATURE: convegno sulla lotta per la povertà educativa

Riceviamo e pubblichiamo.

Primo convegno interattivo della Job Road Academy sulla povertà educativa

Il giorno 11 dicembre ’21 dalle ore 19:00 alle ore 20:15 si è tenuto presso “La Masseria Club” (Via Costantinopoli 171/b Nola) il convegno organizzato dalla J-Road Academy sulla povertà educativa. L’incontro ha avuto degli interventi eterogenei che hanno mostrato una strada possibile per affrontare la povertà educativa.

Il Presidente della Commissione Attività produttive (Regione Campania) l’On. Giovanni Mensorio ha illustrato quanto la politica debba impegnarsi nell’affrontare la povertà educativa in maniera concreta. Il prof. Enzo Iovino (Consigliere comune di Nola), l’avv. Vittoria Russo (Dirigente Servizi Sociali) e il Vicesindaco (Somma Vesuviana) Serigio D’Avino, hanno posto l’accento sulla necessaria collaborazione tra le istituzioni Nazionali, Regionali e locali. La psicologa Ylenia Allocca ha chiarito quanto la povertà educativa influisca sulla crescita del bambino e sul futuro del minore. Il professore di Pedagogia Speciale all’Università di Foggia Ezio del Gottardo ha evidenziato l’esigenza di utilizzare una linea d’azione specifica, come il “capability approach”.

Le associazioni del territorio hanno portato ai presenti la loro esperienza.

Antonella Ambrosino responsabile del progetto “Saviano nel blu” ha sottolineato come nei bambini affetti da autismo, la povertà educativa crei difficoltà nell’accedere anche alle semplici relazioni con i pari. La dott.ssa Giuseppina La Marca (UILDM Saviano) e “Francesco Ciccone” – hanno sottolineato come, anche nei soggetti con disabilità sia lampante il segno della povertà educativa.

In linea generale, l’evento ha fatto capire che la povertà educativa ha bisogno di un’attenzione particolare. Come ha sottolineato Vincenzo Menichino (coordinatore attività per il sociale J-Road Academy), “occorre un registro su scala regionale e nazionale per poter acquisire contezza della situazione reale e affrontare queste dinamiche in modo omogeneo”. La chiave di questo agire deve essere una “co-progettazione funzionale tra gli Enti del Terzo Settore e le Istituzioni Pubbliche a vari livelli”. Infine, la modalità interattiva ha consentito di raccogliere fondi per aiutare altri bambini in povertà educativa.

Protagonisti della serata, i bambini della J-Road Academy che hanno dipinto con strumenti differenti due isole. Questo ha esemplificato in modo diretto e incisivo la povertà educativa. Domenico Lepre, moderatore dell’incontro, parte del progetto TESC (“Tutt’eguale song’ ‘e criature”), ha concluso evidenziando l’obiettivo e cioè: fornire ad ogni bambino eguali strumenti, permettendo loro di sognare, perché solo chi sogna può volare!

(Fonte foto: rete internet)