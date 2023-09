Nola SportAbiliy: la festa dello sport nei giorni della modifica dell’articolo 33 della Costituzione

Evento in programma per sabato 23 settembre

Inclusione e prevenzione della violenza sulle donne con le perfomances di sitting volley e di difesa personale femminile

Nola SportAbility ai nastri di partenza: la prima festa della cultura sportiva è in programma per sabato 23 settembre ed avrà come location le palestre “Giordano Bruno” e “Spazio motorio since 1995”.

L’evento rientra nel programma di “Settembre Arte e Cultura”, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Buonauro nell’ambito del progetto “Sulle orme di Giordano Bruno”, finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli.

Una giornata dedicata al sitting volley ed ai corsi femminili di difesa personale per veicolare un messaggio importante: lo sport non lascia indietro nessuno, contribuisce alla valorizzazione delle differenti abilità e si rivela un formidabile alleato in caso di difficoltà.

Nola, tra l’altro, rappresenta il contesto ideale per la sensibilizzazione rispetto a tematiche come quelle oggetto dell’iniziativa: la prevenzione della violenza sulle donne viene affrontata attraverso un modello operativo che coinvolge istituzioni, forze dell’ordine, scuole, associazioni ed ordini professionali mentre proprio il sitting volley rappresenta una eccellenza nazionale grazie all’impegno della Asd “Nola Città dei Gigli”, più volte campione d’Italia e curatrice dell’evento sportivo dedicato alla pallavolo da seduti

Ecco dunque il programma della kermesse: si comincia alle 17 con la performance di sitting volley che si terrà nella palestra Giordano Bruno e che sarà a cura della Asd “Nola Città dei Gigli”, più volte campione d’Italia nella disciplina che gioca proprio la sfida dell’inclusione. Alle 18, invece, nella palestra di San Paolo Bel Sito “Spazio motorio since 1995”, realtà storica che abbina alla pratica dell’attività sportiva la ricerca del benessere psico fisico e sociale, si terranno le dimostrazioni dei corsi di difesa personale femminile finalizzati ai comportamenti da adottare in caso di pericolo.

La partecipazione agli eventi, la cui conduzione è affidata a Giovanni De Filippis, è gratuita.

< Cultura sportiva equivale a rispetto delle regole, rispetto degli altri rispetto del territorio> sottolinea il primo cittadino di Nola, Carlo Buonauro .

<La pratica dello sport contribuisce a rafforzare i valori della condivisione e dell’inclusione oltre che a far bene alla salute. Compito delle istituzioni – evidenzia poi il sindaco – è quello di creare le migliori condizioni affinché ciò accada. E’ per questo che avvieremo la procedura per favorire il restyling dello Sporting di via Seminario e dei limifrofi campetti e che candideremo la nostra città ad ottenere risorse statali per un nuovo complesso polisportivo al servizio delle nostre tante associazioni. Non solo. Punteremo alla realizzazione del nuovo stadio favorendo anche joint venture con importanti compagini private disposte ad investire sul nostro territorio>.

<Coniughiamo – aggiunge Giuseppe Napolitano – assessore allo Sport ed alle politiche sociali del Comune di Nola – la sensibilizzazione alle attività sportive con il delicato tema della violenza sulle donne sul quale proprio la nostra amministrazione comunale mostra particolare attenzione. L’evento di sabato giunge, tra l’altro, in un momento storico per lo sport: La modifica dell’articolo 33 della Costituzione da parte della Camera dei deputati che ha votato all’unanimità per l’introduzione di un nuovo comma che riconosce “il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. Valori questi ai quali proprio SportAbility si ispira>