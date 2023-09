Somma, riapre lo stadio comunale. Rubina Allocca: «Traguardo frutto del lavoro fatto in passato»

«Saluto la riapertura del campo sportivo “Felice Nappi” di Somma Vesuviana con gioia, ma anche con orgoglio: da vicesindaco e assessore con delega allo sport ho impiegato tempo e impegno per arrivare al traguardo dell’inaugurazione di domani. Non solo: prima e insieme a me ha lavorato il consigliere comunale Sergio D’Avino, consapevoli che la gestione di un ente va fatto in sinergia, senza individualismi». Rubina Allocca, già vicesindaco e assessore allo sport al Comune di Somma Vesuviana, commenta così la notizia dell’inaugurazione dello stadio “Felice Nappi”, che si terrà domani.

Spiega Allocca: «Da assessore ho lavorato per l’affidamento della gestione del campo ad un’Ati (associazione temporanea di imprese) ma, soprattutto, abbiamo partecipato e ci siamo aggiudicati il bando per la riqualificazione ed ammodernamento degli impianti sportivi promosso dalla Città Metropolitana, con un contributo di 86.113,44 euro da destinare all’ammodernamento ed efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione del campo di calcio Comunale “Felice Nappi”. Insomma, ritengo di aver dato il mio contributo, nel pieno spirito di servizio alla comunità e in collaborazione costante col consigliere Sergio D’Avino e tutto il gruppo Somma Liberi e Forti»