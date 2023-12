Nola, appuntamento 15 dicembre con il concerto di Natale “Machines for peace”

Riceviamo e pubblichiamo.

Dalla nostra Città, dove – con il protocollo di Nola del 2006 – ha avuto inizio la meravigliosa avventura della Rete delle Grandi Macchine a Spalle Italiane, riconosciuta dall’Unesco nel 2013 come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, vogliamo celebrare il decennale di questo prestigioso riconoscimento attraverso un potente messaggio di pace.

Le nostre macchine da festa, in questa occasione, si ergeranno ancor più in alto verso il cielo per invocare tutti i popoli a stringersi in un solo abbraccio, affinché ritrovino la propria umanità per porre fine alla morte e all’odio cedendo il passo alla vita e all’amore.

Un messaggio di pace e di fede che la Festa dei Gigli e le sue feste consorelle ci tramandano da secoli e che, il 15 dicembre alle ore 18.00, ribadiremo insieme presso il Duomo di Nola con il Gran Concerto “Machines for peace”.

Un racconto in musica di un viaggio condiviso con le comunità di Viterbo, Sassari, e Palmi.