Napoli, quarto meeting transnazionale del Progetto Erasmus+ DOEER

Napoli. Riceviamo e pubblichiamo:

Progetto Erasmus+ DOERR – Digital and Open Education for equality-based resilience

Quarto meeting transnazionale del Progetto Erasmus+ DOEER

Nelle giornate del 21 e 22 ottobre 2024 si è svolto il quarto meeting transnazionale dei partner del progetto Erasmus+ “Digital and Open Education for equality-based resilience” – DOEER, presso la Cámara de Comercio de Sevilla, Spagna.

Nel corso del meeting, i partner hanno discusso circa lo stato attuale del progetto e i prossimi passi da compiere per gli ultimi 12 mesi che li vedranno coinvolti nelle attività. I partner hannoragionato sui piani di promozione e sulle prossime scadenze. Inoltre, hanno programmato la mobilità degli studenti universitari per il prossimo mese di marzo 2025 a Lubiana, in Slovenia.

Obiettivo principale del progetto DOEER è contribuire a una resilienza basata sull’uguaglianza nei Paesi partner del progetto, rispettivamente Italia, Spagna, Romania, Slovacchia, Cipro e Slovenia, affrontando le forme di discriminazione attraverso l’apprendimento digitale dedicato e gli strumenti che supportano la lotta contro i fattori discriminatori sia nell’istruzione superiore che nei luoghi di lavoro, grazie alla stretta collaborazione tra istituti di istruzione superiore e imprese.

PARTNER:

Dipartimento di Scienze Politiche Università degli Studi di Napoli Federico II (Coordinatore) (Italia)

EUSA, centro universitario privato con oltre 50 anni di esperienza nell’istruzione superiore. Esso è un centro affiliato all’Università di Siviglia e di proprietà della Camera di Commercio e Industria di Siviglia (Spagna)

L’Università Nazionale di Studi Politici e Pubblica Amministrazione (SNSPA) di Bucarest (Romania)

L’Istituto di Studi Europei e Relazioni Internazionali (UK BA) si basa sull’eredità del Dipartimento di Scienze Politiche, fondato nel 1990 presso l’Università Comenius (Slovacchia)

Il CENTRE FOR COMPETENCE DEVELOPMENT CYPRUS (COMCY) è un’organizzazione senza scopo di lucro per la formazione, la ricerca e lo sviluppo, attiva nel campo della gestione di progetti, nella formazione e nell’istruzione (Cipro)

New Tourism Institute/Zavod Novi turizem (ZNT) (Slovenia)

JANUS s.r.l. è una società privata italiana che crea e sviluppa applicazioni software innovative per enti pubblici e privati, per scopi culturali, di formazione, istruzione e business (Italia)

Link al sito web: https://www.doeer.eu/it/