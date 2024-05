Napoli Milionaria al SuperEnalotto: jackpot da 101 milioni con una schedina da 2 euro

NAPOLI – Napoli milionaria grazie al SuperEnalotto. Una vincita con un 6 da 101.511.953,21 euro al Superenalotto è stata registrata ieri sera a Napoli.

La giocata vincente è stata realizzata presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in via Toledo, ex Via Roma, 410. È la prima vincita con punti sei del 2024. La sestina vincente è stata 6, 40, 80, 71, 55, 20, Jolly 12 – SuperStar 75. Il jackpot è stato centrato con una schedina da due euro.

‘ultimo 6, per un valore di 85,1 milioni, era stato ottenuto a Rovigo il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro. Il 10 giugno 2023, con una schedina da un euro, a Teramo erano stati vinti 42,5 milioni. Il 25 marzo 2023, su Sisal.it era stato vinto per la prima volta online il jackpot da oltre 73,8 milioni di euro. Il record da oltre 371 milioni di euro è stato ottenuto il 16 febbraio 2023 da 90 vincitori tramite la Bacheca dei Sistemi.