Napoli – Inter, a chi è servito questo equilibrio termodinamico? (la trentaduesima dell’alieno Gennaro)

Ciao, sono il tuo amico alieno Gennaro, ho visto una partita in equilibrio, in equilibrio termodinamico, come due oggetti messi a contatto, che per conduzione raggiungono la stessa temperatura.

Una partita all’insegna dell’equilibrio è stata quella al vertice tra Napoli e Inter, con il Napoli alla ricerca del sorpasso (nonostante l’Inter abbia ancora una partita in meno) e l’Inter con l’obiettivo di mantenere lo status quo. Abbiamo visto una bella partita, giocata a modo da entrambe le squadre, con errori da un lato e dall’altro, anche dovuti a strafalcioni dei singoli, 1 gol per testa, 1 rigore per Insigne, e un rimpallo che aiuta Dzeko a scaraventare la palla sotto la traversa. La prima mezzora è a favore del Napoli, partita giocata con la testa, attenta, senza rischiare, ma iniziano a manifestarsi incertezze nel finale del tempo, troppi errori individuali. Pronti partenza, e la ripresa inizia con il gol di Dzeko, poi un vai e vieni di occasioni, da un lato e dall’altro, lotta dura, fair play, fino allo stremo delle forze, con un finale che vede le energie calate per entrambe le squadre, nonostante le forze fresche buttate in campo. Equilibrio in campo, equilibrio nel risultato.

Ma a chi è servito questo equilibrio termodinamico? Forse più all’Inter, che a casa del Napoli strappa un punto importante, il Napoli forse avrebbe voluto e avrebbe potuto meritare di più, se solo avesse giocato meglio le sue carte. Ma oggi non ci si lamenta, l’avversario è forte, come e forse anche più di noi. Inzaghi può contare sua una squadra che ci è probabilmente superiore, ma sul campo si è visto equilibrio, l’equilibrio tra le prime della classe. Una vittoria avrebbe dato il momentaneo sorpasso al Napoli, mettendo pressione ai nerazzurri, ma oggi non ci si lamenta. Dopo aver dimostrato di essere all’altezza, la maturità va cercata ora vincendo le partite con le altre contendenti, trovando la concentrazione per vincere quelle altre contro squadre inferiori, abbandonando l’equilibrio. Secondo te a chi è servito questo equilibrio termodinamico?