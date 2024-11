Napoli, molestie alla stazione Garibaldi: uomo in sedia a rotelle palpeggia un’addetta ai ticket

Napoli. Addetta al controllo dei ticket dell’Eav molestata alla stazione Garibaldi da un uomo in sedia a rotelle che fingeva di chiedere aiuto per salire le scale. La donna ha denunciato l’accaduto alla Procura.

La vicenda è stata resa nota da Umberto De Gregorio, presidente Eav, attraverso un post sulla sua pagina Facebook. L’episodio si è verificato mercoledì 27 novembre. Intorno alle 11.20 di mattina la donna, un’addetta ai ticket della Circumvesuviana di 48 anni, era in servizio presso i tornelli di uscita della stazione Garibaldi di Napoli e ha visto insieme ai suoi colleghi un uomo in sedia a rotelle che chiedeva aiuto ai passanti per salire le scale e raggiungere l’uscita. Dopo aver rifiutato l’assistenza di altri due dipendenti Eav l’uomo ha accettato l’aiuto della donna, per poi molestarla palpeggiandole il seno e sussurrandole parole poco appropriate.

La denuncia

Sul posto è giunta la Polfer e i militari dell’esercito che presidiano la stazione Garibaldi. La dipendente Eav ha subito provveduto a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine e ad inviare una lettera all’azienda. Nella giornata di ieri è stata ascoltata dalla Procura. L’uomo era già noto alle Forze dell’Ordine per altri episodi di molestie e furti sui treni. “L’invito che faccio, soprattutto alle giovani donne, è di denunciare sempre, di non avere paura. Non c’è cosa più sbagliata che restare in silenzio, perché c’è sempre qualcuno che di fronte ad episodi simili non gira le spalle dall’altra parte e ti aiuta”. Queste le parole della donna al Corriere del Mezzogiorno. L’addetta ha anche sottolineato la difficoltà del suo lavoro di controllore in Circumvesuviana: “Subiamo quotidianamente la cattiva educazione dell’utenza, e ogni tanto capitano anche episodi come questi”.

Fonte immagine: rete internet.