Castello di Cisterna, in Consiglio si vota per borse di studio e variazioni di bilancio

Il Consiglio Comunale di Castello di Cisterna ha premiato gli studenti eccellenti con borse di studio e discusso temi cruciali come variazioni di bilancio per la sicurezza stradale e tagli a cultura e servizi. L’opposizione ha criticato ritardi nella gestione e debiti fuori bilancio, sollecitando maggiore attenzione alla tutela degli interessi pubblici.

Nel corso del Consiglio Comunale di Castello di Cisterna, tenutosi ieri sera, 28 novembre, l’amministrazione ha dedicato un momento speciale alla celebrazione del merito scolastico. Prima dell’inizio ufficiale della seduta, l’Assessore alla Cultura Maria Luigia Villano ha consegnato le borse di studio agli alunni che hanno ottenuto i migliori risultati all’esame di maturità di primo grado.

Nel suo intervento, l’assessore Villano ha espresso il suo orgoglio e la sua gioia per la continuità di questa iniziativa “Anche quest’anno il comune di Castello di Cisterna sostiene i ragazzi che si sono distinti nello studio. Vi invito a continuare su questa strada: lo studio è fondamentale perché ci rende liberi” ha dichiarato. Le sue parole, cariche di speranza, hanno sottolineato l’importanza dell’istruzione come strumento di crescita personale e collettiva.

Variazioni di bilancio e sicurezza stradale

Durante il Consiglio Comunale di Castello di Cisterna è stata discussa e approvata la ratifica di una variazione al bilancio di previsione 2024-2026. Questa variazione riguarda l’utilizzo di fondi stanziati nel capitolo dedicato alla manutenzione straordinaria della segnaletica stradale.

In particolare, è stato impiegato un importo di 12.000 euro per la riparazione di un semaforo guasto situato in un incrocio considerato pericoloso. La decisione di destinare queste risorse mira a garantire maggiore sicurezza per la viabilità e i cittadini. A tal proposito, Andrea Di Sena capogruppo il Cisterna in Comune (opposizione) si astiene al voto in quanto, ritiene che si sia perso già troppo tempo per risolvere la situazione del malfunzionamento del semaforo in un incrocio estremamente pericoloso.

Interrogazioni sui tagli di bilancio

Davide Nocerino (capogruppo di Rinnoviamo Cisterna) e Di Sena hanno successivamente presentato un’interrogazione sulle riduzioni apportate a diversi capitoli del bilancio comunale. Hanno evidenziato come alcune decisioni sembrino andare contro le priorità generali, sollevando dubbi sulla gestione delle risorse.

Riduzione su spese e servizi chiave

In particolare, Nocerino segnala una riduzione di 600 euro dal capitolo dedicato alle spese assicurative, risorse che sono state spostate per coprire spese di arbitraggio. Inoltre, un importo di 5.134 euro, inizialmente destinato alle indennità per sostenere i costi della commissione sismica, è stata completamente annullata questa voce.

Tagli alla cultura

Un’altra modifica significativa riguarda il settore della cultura: il budget di 3 mila euro precedentemente stanziato è stato trasferito per coprire le spese delle utenze telefoniche. Anche 300 euro, inizialmente destinati alla fornitura di libri di testo, sono stati stornati per lo stesso scopo.

La risposta dell’assessore Villano

L’assessore Maria Luigia Villano ha riconosciuto che i fondi sono stati riallocati per far fronte a necessità urgenti del Comune. Tuttavia, ha assicurato che le attività culturali non saranno compromesse e continueranno a essere supportate, nonostante i tagli temporanei.

Cattiva gestione dei tempi legali

L’opposizione invita a riflettere su un aspetto cruciale che incide negativamente sulle finanze del Comune, ovvero i debiti fuori bilancio. Questi ultimi, derivano spesso dalla perdita di cause legali a causa della mancata costituzione del Comune nei procedimenti giudiziari. L’opposizione sottolinea l’urgenza di adottare misure correttive per prevenire tali situazioni e garantire una maggiore tutela degli interessi pubblici.