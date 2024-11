Napoli, tragico incidente sulla SS335: muore Emanuele Iervolino, noto come “Mr Iervolino DeeJay”

Napoli. Addio ad Emanuele Iervolino, il giovane di 29 anni conosciuto anche come “Mr Iervolino DeeJay”, morto in un incidente stradale a Gricignano d’Aversa lo scorso 27 novembre.

Emanuele Iervolino, ventinovenne originario di Napoli, ha perso la vita nel pomeriggio di mercoledì a seguito di un drammatico incedente stradale avvenuto sulla SS335 all’altezza di Gricignano d’Aversa. Secondo le prime ricostruzioni il giovane si trovava alla guida della sua auto sulla Strada Statale 335, quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo e, dopo essersi scontrato con un autoarticolato, è finito in una scarpata. I due occupanti del mezzo pesante sono rimasti feriti, mentre Emanuele, purtroppo, non ce l’ha fatta. Il suo corpo è stato estratto senza vita dai vigili del fuoco, giunti sul luogo insieme al personale del 118.

Il ricordo di amici e conoscenti.

Dopo la notizia della morte di Emanuele sono tante le persone che attraverso i social hanno voluto ricordare il giovane ed esprimere vicinanza ai suoi familiari per l’immenso dolore provocato dalla sua perdita. Emanuele lavorava come operaio presso un’azienda di Pomigliano d’Arco, ma era molto noto per la sua attività di dj agli eventi e alle feste. “Mr Iervolino DeeJay”, questo il suo nome d’arte. Solo pochi mesi fa il ragazzo si era sposato con la sua fidanzata Francesca Fabbrizio, la donna che amava. Anche l’Istituto Montessori di Somma Vesuviana, scuola presso la quale Emanuele ha conseguito il diploma e ha lavorato, ha voluto lasciare un ultimo saluto al giovane: “La comunità Montessoriana è profondamente sconvolta per la tragica scomparsa di Emanuele, un giovane che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo”.

