Caos all’aeroporto di Napoli: ritardi ai voli per un guasto informatico

Napoli. Caos questa mattina all’aeroporto di Capodichino per un guasto informatico. Ritardi ai voli anche di due ore.

Estate nera per i voli aerei. Infatti, l’avvio della stagione turistica e delle vacanze è stato segnato da forti disagi per i viaggiatori negli aeroporti di mezza Europa. Voli cancellati, partenze ritardate e passeggeri abbandonati negli aeroporti. La causa dei disagi sarebbe da rintracciare nella carenza di personale presente agli scali, ma anche nei guasti informatici che si stanno sempre più spesso.

Non ultimo quello dello scorso 19 luglio, quando il blocco informatico ai sistemi Microsoft ha quasi paralizzato i servizi nell’ambito dei trasporti e del sistema bancario, finanziario e infrastrutturale di tutto il mondo. Il Microsoft down non ha risparmiato nemmeno gli aeroporti campani di Napoli e Salerno, determinando non pochi problemi per i voli in arrivo e partenza.

Cosa è accaduto questa mattina

Questa mattina, però, un nuovo problema tecnico alla rete informatica dell’aeroporto di Capodichino ha provocato forti disagi ai viaggiatori. Lunghe file ai check-in e ai controlli e voli che hanno fatto registrare ritardi anche di due ore. Il guasto tecnico si è verificato tra le 6 e le 7.45 di oggi, con ripercussioni sui processi digitali aeroportuali che hanno riguardato le partenze previste in quella fascia oraria.

I disagi maggiori, infatti, si sono registrati nei voli previsti tra le 6 e le 8, con le partenze che sono state ritardate di un’ora e in alcuni casi di due ore. Per risolvere l’inconveniente tecnico sono stati immediatamente attivati tutti i piani di backup previsti, di modo che le operazioni potessero tornare alla normalità e le partenze potessero tornare via via regolari.

