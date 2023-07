Movida vesuviana, polizia in azione: 3 giovanissimi fermati dopo inseguimento

Controlli “movida” nei comuni vesuviani.

Nella settimana appena trascorsa gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato servizi straordinari di controllo del territorio nelle aree interessate dalla “movida” nei Comuni di ves

Nel corso dell’attività sono state identificate 569 persone, controllati 282 autoveicoli, di cui 7 sottoposti a sequestro amministrativo e contestate 33 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa e guida senza patente poiché mai conseguita; sono state, altresì, ritirate 4 carte di circolazione ed una patente di guida.

Inoltre, i poliziotti giovedì notte, nel transitare in via Domenico Scarlatti a San Giorgio a Cremano, hanno notato uno scooter con tre persone a bordo il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un inseguimento terminato in piazza Municipio dove, grazie al supporto di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, i tre occupanti sono stati definitivamente bloccati.

Il conducente, identificato per un 17enne di San Giorgio a Cremano, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale mentre i due passeggeri, di 16 e 15 anni, sono stati affidati ai genitori; infine, hanno accertato che il 17enne non era in possesso della patente di guida poiché mai conseguita e che il motociclo, intestato al genitore, era già sequestrato e sprovvisto di copertura assicurativa.