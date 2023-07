Metalmeccanici campani in sciopero, braccia incrociate nelle fabbriche del Nolano e del Vesuviano

Sempre in base ai comunicati di Fim, Fiom e Uil sarebbero stati molti i reparti rimasti fermi nelle fabbriche Stellantis, Avio Aero e Leonardo, vale a dire nei più grandi impianti della produzione di automobili e di componenti aeronautici della Campania. I sindacati metalmeccanici chiedono intanto al governo risposte concrete su salario, precarietà, ammortizzatori sociali, legalità, salute e sicurezza, investimenti, politiche industriali, transizione ecologica, digitale, energetica e tecnologica. Oggi presidi unitari delle tre sigle sinbdacali si sono tenuti davanti alle Prefetture delle cinque province campane. Lo sciopero, nelle intenzioni del sindacato, è una tappa del percorso di mobilitazione “per chiedere all’esecutivo Meloni di affrontare i tanti tavoli di crisi e di mettere in campo un piano industriale che impedisca la desertificazione industriale in particolare al Sud”.