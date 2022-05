Maxi tamponamento a Somma, 268 paralizzata

Somma Vesuviana. Statale del Vesuvio letteralmente paralizzata in queste ore in direzione Sud.

Un maxi tamponamento si è verificato oggi poco prima delle 14 all’altezza di Somma Vesuviana. Nel sinistro sono state coinvolte quattro vetture che ha riportato danno rilevanti. Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto all’origine dell’incidente potrebbe esserci un sorpasso.

Si sono formate code chilometriche in un punto caldo per la circolazione e in un orario di punta come testimoniato dal resoconto e dalla foto pubblicata dalla pagina facebook SS268.