Mario Casillo presenta a Ottaviano il suo romanzo “Bay of Tales Regina di fiori”

Lunedì 27, a Ottaviano, nel Circolo Scudieri, in una manifestazione promossa dal Lions Club “San Giuseppe Terre del Vesuvio”, di cui è Presidente la prof.ssa Maria Lucia Ambrosio, viene presentato il romanzo di Mario Casillo “ Bay of Tales Regina di fiori”.

Il “noir” “Bay of Tales Regina di fiori” del giovane scrittore ottavianese ha una trama particolare, in cui dalle pieghe della realtà quotidiana, vissuta e descritta dal protagonista, il giovane scrittore Sean McLain, si sprigionano le “figure” della metamorfosi. Mario Casillo padroneggia con sicurezza lo stile “verista” e quello “surreale” e dispone le “scene” da sapiente regista. Questo romanzo è “un’opera aperta”, nel senso che appare come il primo capitolo di una storia che continua.