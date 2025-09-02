Marigliano, trasporto scolastico: parte il servizio sperimentale e gratuito per l’anno 2025-2026

Riceviamo e pubblichiamo

Pubblicato sul sito istituzionale del comune di Marigliano l’avviso che disciplina le modalità di accesso al servizio di trasporto scolastico, reintrodotto in via sperimentale e a titolo gratuito per l’anno 2025 -2026.

Il servizio sarà attivo nel periodo ottobre-maggio e destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, appartenenti a fasce sociali deboli e residenti nelle zone più periferiche della città. Per accedervi sarà necessario disporre di un’attestazione ISEE aggiornata e fornire i dati relativi alla residenza e alla scuola frequentata: è così che si determinerà l’assegnazione a una delle tre navette, organizzate per aree afferenti ai tre istituti comprensivi del territorio. Le graduatorie verranno compilate tenendo conto della condizione economica e della distanza tra residenza e scuola.

Il servizio potrà essere richiesto anche per gli studenti con disabilità grave, in alternativa al contributo economico forfettario per il quale è prevista in seguito specifica procedura.

“Riattivare il trasporto scolastico – sottolinea il sindaco, Gaetano Bocchino – è stata una delle sollecitazioni più forti che abbiamo ricevuto dalla nostra comunità, dai cittadini, dalle famiglie. Lo consideriamo un dovere da assolvere e un diritto da garantire, soprattutto a chi versa in situazioni di fragilità. È un passo importante verso una scuola più accessibile, inclusiva e davvero vicina a tutti. Ecco perché fin dall’insediamento ci siamo impegnati per cercare nelle pieghe di un bilancio già consolidato le somme necessarie per attivare un percorso sperimentale che ci porterà nei prossimi anni a calibrare il servizio ed a renderlo sostenibile ed ordinario”.

“Abbiamo lavorato – specifica l’assessore alle politiche sociali Luigi Amato – per rendere questo servizio una realtà concreta già dall’anno scolastico che sta per cominciare. Il trasporto scolastico non accorcia solo le distanze fisiche, ma contribuisce a combattere la dispersione scolastica, sostenendo davvero le famiglie che più ne hanno bisogno.”