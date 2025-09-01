Campi Flegrei, possibili sgomberi dopo le ultime scosse

Prosegue l’attività sismica nell’area flegrea, con conseguenze che potrebbero portare all’evacuazione di alcune famiglie residenti a Pozzuoli. Nel pomeriggio di oggi, durante la riunione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, il sindaco Luigi Manzoni ha anticipato che due situazioni sono sotto osservazione: un cantiere dell’Eav e un costone roccioso dietro un’abitazione in via Napoli. I sopralluoghi tecnici sono in fase di conclusione e, in caso di conferma di pericolo, scatteranno provvedimenti di sgombero.

Manzoni ha sottolineato la stretta collaborazione con Prefettura e Protezione Civile, spiegando che i controlli sul territorio, comprese le verifiche nelle scuole e sul livello di anidride carbonica, sono già in corso.

Più di cento scosse in meno di 24 ore

Secondo l’Osservatorio Vesuviano, lo sciame sismico è iniziato nel pomeriggio del 31 agosto e ha già superato i cento eventi. La scossa più forte, di magnitudo 4.0, è stata registrata alle 4:55 di questa mattina. La direttrice Lucia Pappalardo ha spiegato che il fenomeno è legato al bradisismo e non presenta segnali di risalita di magma, ma potrebbe continuare ancora per ore.

Mauro Di Vito, direttore uscente, ha precisato che i terremoti sono causati dall’accumulo di stress nelle rocce per effetto della deformazione del suolo, e che i parametri di monitoraggio restano stabili.

Trasporti in tilt

I movimenti tellurici hanno avuto ripercussioni anche sui trasporti: la Linea 2 è tornata operativa verso le 8:30, mentre Cumana e Circumflegrea hanno ripreso il servizio intorno alle 11, dopo le verifiche sulle infrastrutture.

Nuove scosse nel pomeriggio

Alle 17:22 un’altra scossa, di magnitudo 3.3 e profondità di 2 chilometri, è stata avvertita distintamente in diversi quartieri di Pozzuoli, con epicentro nella zona di via Pisciarelli.

Il responsabile della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, ha definito contenuto il bilancio dei danni, ribadendo che ogni segnalazione viene verificata grazie al potenziamento del sistema di controllo.