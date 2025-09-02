Marigliano, sequestrato furgone che sversava rifiuti: denunciato il conducente

Prosegue senza sosta l’attività del personale a tempo determinato della squadra Terra dei Fuochi della Polizia Locale di Marigliano, impegnato quotidianamente nel contrasto agli sversamenti illeciti e ai roghi di rifiuti nelle campagne dell’area.

Nella giornata di ieri, in via Vecchia del Bosco, gli agenti – in collaborazione con un’aliquota dell’Esercito – hanno intercettato un furgone mentre stava scaricando materiale ferroso ed elettrodomestici in un terreno agricolo. Al momento del controllo, il conducente non era in possesso di alcun formulario per il trasporto dei rifiuti, come previsto dalla normativa vigente.

Il mezzo è stato immediatamente sottoposto a sequestro penale e il conducente denunciato per trasporto illecito di rifiuti. L’operazione si inserisce in una strategia di monitoraggio capillare del territorio che, negli ultimi mesi, ha permesso di individuare e bloccare numerosi episodi di inquinamento ambientale.

«Il lavoro che sta svolgendo questo personale contro lo sversamento dei rifiuti e il contrasto ai roghi è impagabile», ha dichiarato il comandante della Polizia Locale, Emiliano Nacar, sottolineando l’importanza della sinergia tra forze dell’ordine e militari.

Il comandante ha inoltre annunciato un imminente potenziamento dell’organico: «Dal 16 ottobre in poi, per sei mesi, avremo altri sei agenti a tempo determinato e rafforzeremo il nucleo di polizia edilizia, con l’obiettivo di effettuare numerosi sequestri nell’ambito del Piano Casa».

Già nei prossimi giorni sono previsti ulteriori interventi mirati sia al contrasto delle discariche abusive che al controllo delle attività edilizie irregolari. Un impegno che conferma la determinazione del Comune di Marigliano nel difendere l’ambiente e la salute dei cittadini, agendo con continuità contro ogni forma di illegalità legata alla gestione dei rifiuti.