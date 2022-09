Marigliano, il PD incontra gli elettori alla presenza del ministro Franceschini

Marigliano. Il Partito Democratico ha organizzato per stasera Domenica 18 Settembre alle ore 17.30 in Piazzetta Annunziata la manifestazione elettorale in vista delle prossime elezioni politiche del 25 Settembre.

Nell’ottica di una vita sociale e politica partecipata, dal gusto nostalgico del tempo dei tanto dimenticati “comizi elettorali”; Il Partito Democratico incontrerà iscritti, simpatizzanti e cittadini dell’area nolana-vesuviana in piazza, per discutere e presentare il programma della prossima sfida elettorale.

Apriranno l’iniziativa i saluti del Segretario cittadino del PD Marigliano Carmine Napolitano, quelli del Sindaco della Città Peppe Jossa e dell’Assessore Adolfo Stellato.

Interverranno poi i candidati alla Camera dei Deputati,

il capolista Marco Sarracino, Segretario metropolitano PD Napoli, l’On. Loredana Raia, Consigliere regionale, l’On Lello Topo, Deputato, l’On. Maria Antonietta Ciaramella, già Consigliere regionale,

i candidati al Senato della Repubblica,

l’On. Leonardo Impegno, già Deputato e l’On. Valeria Valente, Senatrice,

ed i Consiglieri regionali del territorio On. Massimiliano Manfredi e On. Mario Casillo.

A conclusione dell’evento interverrà il Ministro della Cultura On. Dario Franceschini.