Marigliano, fermata dagli agenti mentre sversa pneumatici: perde pure l’auto

Prosegue con intensità l’attività di controllo della Polizia Locale di Marigliano, guidata dal Maggiore Emiliano Nacar, nell’area di Pontecitra, da tempo attenzionata per situazioni di degrado ambientale e abbandono illecito di rifiuti. La zona, infatti, è considerata uno dei punti più sensibili del territorio comunale per quanto riguarda l’emergenza ambientale.

In sinergia con i nuovi agenti assegnati al progetto “Terra dei Fuochi”, il personale del Corpo sta effettuando pattugliamenti costanti sia di giorno che di notte, al fine di prevenire e reprimere fenomeni legati allo smaltimento illecito di materiali pericolosi o ingombranti. La presenza continua degli agenti ha già portato a risultati significativi.

Durante uno degli ultimi controlli, un’autovettura è stata fermata e sottoposta a verifica. Alla guida, un uomo che è stato colto in flagranza mentre tentava di svernare alcuni pneumatici in un’area appartata. Immediato l’intervento degli agenti, che hanno proceduto al sequestro del veicolo per violazioni di natura penale. Il responsabile è stato denunciato all’autorità giudiziaria competente.

Oltre al sequestro, sono state elevate anche sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Parallelamente, sono in corso indagini per risalire all’origine degli pneumatici trovati sul posto: i primi accertamenti farebbero ipotizzare che si tratti di rifiuti speciali provenienti da una o più officine meccaniche del territorio.

“Non abbasseremo la guardia – ha dichiarato il Magg. Nacar – la nostra missione è contrastare ogni forma di inciviltà e tutelare l’ambiente e la salute pubblica.” Le operazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni con controlli mirati in altre aree a rischio.