venerdì, Marzo 6, 2026
15.2 C
Napoli
scrivi qui...
Comunicati Stampa
tempo di lettura:Meno di un minuto min
113

Marigliano, al via la pulizia dei canali: interventi a Faibano e Lausdomini dopo anni di attesa

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

 

Sono in corso a Marigliano gli interventi di pulizia e manutenzione degli alvei dei canali sul territorio comunale, grazie a un accordo con il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno. I lavori stanno interessando in particolare l’alveo di via Lagnuolo, in località Faibano, dove era atteso da anni un intervento di sistemazione e manutenzione.

L’attività rientra in un programma più ampio di decespugliamento e risagomatura dei canali, che coinvolge anche i tratti che attraversano la frazione di Lausdomini. Complessivamente gli interventi riguardano diversi canali per un’estensione significativa: il canale Faibano per circa 1.350 metri, il canale Frezza per 3.600 metri, il canale Casaferro per 2.550 metri e il canale Campagna per 3.500 metri.

L’importo complessivo delle attività è pari a 104 mila euro e consentirà di migliorare le condizioni di sicurezza idraulica e il decoro del territorio, intervenendo su tratti che da tempo necessitavano di manutenzione.

«Si tratta di lavori importanti e attesi da molti anni, in particolare nella frazione di Faibano – dichiara il sindaco Gaetano Bocchino –. Grazie alla collaborazione con il Consorzio di Bonifica stiamo restituendo attenzione e cura a parti del territorio che per troppo tempo sono state trascurate».

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Comunicati Stampa

Somma Vesuviana, nasce “Spazio Agòn”: un movimento giovane nel metodo per riattivare la città

0
A Somma Vesuviana prende forma Spazio Agòn, un nuovo...
Cronaca

Assalti armati ai distributori di benzina, catturata la banda che ha terrorizzato il Vesuviano

0
Nella mattinata odierna la Polizia di Stato ha dato...
Appuntamenti

“Il Mediano” compie vent’anni e spegne le candeline al “Pluma” di Somma Vesuviana

0
Si è tenuto domenica scorsa, primo marzo, presso il...
Cronaca

Donna accoltellata sul bus: “Non avevo motivo di farlo”

0
Ieri sera, 5 marzo, intorno alle 22.00, una donna...
Avvenimenti

Somma Vesuviana, al Casamale l’evento “CàSanremo 2026”

0
Riceviamo e pubblichiamo Il Sanremo non è ancora finito ma...

Argomenti

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
“Il Mediano” compie vent’anni e spegne le candeline al “Pluma” di Somma Vesuviana
Articolo successivo
Assalti armati ai distributori di benzina, catturata la banda che ha terrorizzato il Vesuviano
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996