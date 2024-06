Marigliano, al via “Estate ragazzi”, l’iniziativa di Irene ’95 e della Parrocchia s. Marcellino

Marigliano. Riceviamo e pubblichiamo:

Giunge alla sua ventisettesima edizione la fantastica avventura di “Estate Ragazzi” a Lausdomini di Marigliano, per iniziativa della cooperativa sociale Irene ’95 e della Parrocchia s. Marcellino.

Chi segue da tempo questa iniziativa sa che essa è nata dall’esigenza di offrire ai nostri ragazzi un’esperienza educativa di particolare intensità, in un tempo nel quale tutti sperimentiamo la “fatica” dell’educare. Anche quest’anno vogliamo tener fede a questo nostro impegno: non tanto un servizio di custodia dei figli per genitori che lavorano o un campo estivo di generica animazione ludico-sportiva, ma l’offerta di un percorso educativo che si fonda sulla relazione con gli altri e col gruppo per far crescere i valori.

Ispirati all’esperienza di don Milani e della Scuola di Barbiana, siamo convinti che si tratta di una proficua esperienza di “scuola-estate”, dove tutti i ragazzi coinvolti possono sperimentare la bellezza dell’imparare giocando, curiosando e collaborando.

Quest’anno il tema educativo che guiderà le nostre attività è “LA FORESTA CHE CRESCE”.

Partendo dal noto proverbio orientale “Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce”, la finalità educativa è la promozione e la valorizzazione delle potenzialità di ciascuno dando valore a quanto di positivo cresce in noi e attorno a noi.

Ogni giorno sentiamo solo il tonfo degli alberi che cadono, le cattive notizie piovono fitte e altrettanto velocemente si diffondono. Sembra, perciò, che nulla di buono possa fiorire intorno a noi. In realtà il buono continua a crescere, a fiorire, a progettare, a vivere ma non si racconta. Il bene non fa notizia perché non viene condiviso, ad esempio al telegiornale. La foresta che cresce è silenziosa ma non deve essere per forza così.

POSSIAMO CAMBIARE LE COSE.

Allora il buono e il bello faranno un gran rumore anzi, una musica, una bella sinfonia.

L’ Estate-Ragazzi si caratterizza, inoltre, per l’impegno assolutamente volontario di giovani (delle superiori e dell’università) e adulti, coordinati da un esperto di animazione. Una straordinaria e coraggiosa esperienza di cittadinanza attiva e di impegno politico al servizio della comunità.

Vi aspettiamo!