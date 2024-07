Mariglianella, Agrimonda: il Comune chiede nuovamente aiuto alla Regione per la bonifica

Mariglianella. Il Comune chiede aiuto alla Regione Campania per avviare i lavori di bonifica della zona. Interviene ancora una volta Antonio Marfella, Presidente medici per l’ambiente di Napoli: “il rischio ambientale e sanitario è altissimo”.

Ancora non trova soluzione la drammatica situazione in cui versa il sito dell’ex Agrimonda, nel comune di Mariglianella. Infatti, l’Amministrazione Comunale, pur confermando la volontà di provvedere al completamento dei lavori di bonifica del sito, ha chiesto nuovamente aiuto alla Regione Campania per la realizzazione del progetto di bonifica e di sostituirsi al comune di Mariglianella come soggetto Attuatore esterno.

Il Comune chiede aiuto alla Regione

In particolare, la causa di questo nuovo “passo indietro” del Comune sarebbe da ricercare nella marcata carenza di personale e nel lungo periodo di oltre un anno di silenzio intercorso tra settembre 2022 e novembre 2023 della Regione che avrebbero reso impossibile il proseguimento dei lavori, periodo in cui il Comune si era inserito come attuatore esterno. Sul grave rischio ambientale e sanitario che persiste nell’area dell’ex Agrimonda il 6 luglio scorso è intervenuto anche il Prof Antonio Marfella Presidente medici per l’ambiente di Napoli: “Agrimonda è solo uno dei 2746 siti inquinati in Campania. Rispetto alle altre zone della Regione fortemente inquinate, questo è l’unico di cui si sa quali sono le sostanze tossiche che sono bruciate nell’incendio del 1995. Si tratta di pesticidi, fitofarmaci, fertilizzanti pericolosamente dannosi per la salute”.

Le parole del Prof. Marfella.

Marfella ha inoltre dichiarato: “Le falde acquifere sono ormai inquinate. Durante il Governo del Ministro dell’Ambiente Costa si è proceduto alla rimozione parziale dei rifiuti tossici, ma andrebbe eliminato anche il cemento impregnato sotto la guaina posta a copertura dell’area. Ora il Comune di Mariglianella ha chiesto nuovamente aiuto alla Regione per la bonifica. È necessario un intervento immediato da parte delle Autorità politiche. Dai dati registrati nel 2014, il tasso di mortalità a Mariglianella tre volte più alto rispetto a Napoli e due volte rispetto ad Acerra e Caivano”.