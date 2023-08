“L’orizzonte degli eventi – Fantascienza sociologica”, l’ultimo romanzo di Nicolina Lettieri

Il suo ultimo romanzo, al settimo posto nella classifica Narrativa Contemporanea, esplora uno dei tanti probabili sviluppi delle società future e le controversie che le affliggono.

Nicolina Lettieri è una scrittrice e traduttrice dal tedesco in italiano. Napoletana di nascita, trascorre la sua gioventù ad Avellino, terra natia dei genitori. Attualmente vive in Germania dove lavora. Collabora, infatti, da diversi anni con diversi editori tedeschi. La sua passione la porta nel tempo ad approfondire argomenti della letteratura tedesca con particolare riguardo alle scrittrici e poetesse del passato di lingua tedesca dal XVIII secolo fino agli inizi del XX secolo. La sua attività di traduttrice ha toccato importanti opere di famose scrittrici: Maria Luise Weissemann, Ada Christen, Lena Christ e Hedwig Dohm.

Il suo ultimo romanzo di fantascienza sociologica, L’orizzonte degli eventi, esplora uno dei tanti probabili sviluppi delle società future e le controversie che le affliggono. In questo caso, l’autrice usa la fantascienza per esprimere la propria opinione e quella di tanti altri sul presente, il che accomuna questo libro anche ai romanzi sulla realtà distopica. Fino a poco tempo fa solo gli appassionati di fantascienza parlavano di realtà distopica, che non è altro che la rappresentazione di una situazione futura in cui si prefigurano sviluppi o assetti socio – economici, politici, o tecnologici altamente negativi. La realtà distopica per eccellenza è spesso caratterizzata da un regime di governo opprimente e da condizioni ambientali e sociali al limite del declino. Il libro di Nicolina Lettieri è incentrato principalmente sul rapporto uomo/macchina e sulle sue contraddizioni, e tutte le ambientazioni fantascientifiche sono solo un mezzo per indagare la natura umana, che, in definitiva, risulta essere la reale protagonista di questo romanzo, lasciando molto spazio alla riflessione personale, diretta al nostro presente anche se sembra parlare di un futuro più o meno lontano. Il ritmo incalzante e la facilità di lettura, anche se si toccano svariati argomenti scientifici, lo rendono un libro da spaginare tutto d’un fiato, per poi il più delle volte, rileggerlo di nuovo respirando a pieni polmoni. Il libro è aquistabile su Amazon