Incendio nella notte in un cantiere di una villa: distrutti diversi mezzi

Paura nella notte a Cicciano, un camion prende fuoco all’improvviso.

Una notte davvero drammatica quella appena trascorsa a Cicciano. Alle 3.30 del mattino circa, è improvvisamente scoppiato un incendio che ha coinvolto diversi mezzi. È accaduto in un cantiere situato in via Caserta in cui erano in corso i lavori di una villetta: un autocarro Iveco Magirus intestato ai titolari dell’azienda di costruzione ha, a quanto pare, preso fuoco dal nulla. L’incendio si è poi esteso in parte del cantiere coinvolgendo anche altri mezzi che si trovavo lì proprio per i lavori edili, nello specifico tre Bobcat, che sono andati distrutti.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco che hanno donato l’incendio, anche se le cause scatenanti sono ancora da chiarire. Stando ad una prima ricostruzione dei Carabinieri della compagnia di Nola, infatti, pare non ci sia alcun motivo apparente che possa spiegare le fiamme, per cui al momento non si esclude la probabilità di incendio doloso. Paura per Cicciano che è stata svegliata nel profondo della notte dalla sirene e dal fumo che si è rapidamente diffuso in tutta la città.