L’acerrano Raffaele Barbato candidato alla presidenza provinciale di Fratelli d’Italia

Raffaele Barbato candidato alla carica di Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia.

Trasmessa al partito la candidatura di Raffaele Barbato alla carica di Presidente di Fratelli D’Italia per la provincia di Napoli.

A sostegno della candidatura di Barbato si sono schierati Luca Scancariello, fondatore di Fratelli d’Italia e membro della direzione nazionale, Cosimo Amente, Capogruppo in Consiglio Regionale, Giuseppe Nocerino, unico consigliere Provinciale di Napoli, i membri dell’assemblea nazionale Busco e Mappa e tanti amministratori tra cui Luigi Muro, già parlamentare con AN e Sindaco di Procida, Santolo Licciardiello, Presidente del Consiglio Comunale di Qualiano, Luigi Belcuore , Vice Sindaco di Poggiomarino, una platea insomma larga e che abbraccia l’intera Provincia di Napoli.

Il congresso avrà il giorno 3 Febbraio il dibattito di confronto della classe dirigente e Domenica 4 Febbraio sarà il giorno nel quale gli iscritti di Fratelli d’Italia eleggeranno i propri rappresentanti.

“Dopo l’indicazione del nostro leader rispetto al ruolo del doppio incarico dei parlamentari – ha dichiarato Barbato – era doveroso per la nostra classe dirigente mettere in campo una proposta per il ruolo di segretario Provinciale di Napoli solida e con una condivisione importante – continua – ringrazio gli iscritti, i dirigenti e i tanti amministratori che hanno chiesto a me la disponibilità per questo importante ruolo di responsabilità, lavoreremo per allargare la platea della condivisione e ci rimetteremo al voto degli iscritti, la democrazia interna resta il migliore antidoto contro l’antipolitica per una classe dirigente che su questo territorio è chiamata a sfide importanti.”