La perseguita nonostante il divieto, nolano in manette

Non si è fermata nemmeno di fronte alla legge l’ossessione di un 58enne della provincia di Napoli, già arrestato dai militari della Compagnia Carabinieri di Benevento lo scorso 1° maggio per atti persecutori nei confronti di un professionista beneventano. Nel primo pomeriggio di ieri, infatti, a Nola (NA), i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della Compagnia capoluogo hanno tratto in arresto in flagranza di reato il 58enne, già noto alle forze dell’ordine, per violazione del divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi da quest’ultima frequentati e atti persecutori.

L’uomo era stato arrestato tra San Giorgio del Sannio e Benevento e tradotto in carcere lo scorso 1° maggio dai militari della Compagnia di Benevento per il reato di atti persecutori ai danni di un professionista beneventano. Successivamente il 58enne napoletano era stato scarcerato e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da essa frequentati, con divieto di dimora nel comune di Benevento.

Nonostante tali disposizioni restrittive, l’uomo ha continuato nei giorni successivi a porre in essere una condotta persecutoria nei confronti della vittima, pedinandola e minacciandola, anche nel territorio del comune di Nola, mentre la vittima si trovava insieme alla compagna, oggetto della gelosia ossessiva dell’indagato.

Nel corso di specifici accertamenti investigativi finalizzati all’acquisizione di immagini da impianti di videosorveglianza che dimostrassero la condotta dello stalker, i militari operanti hanno incrociato la vittima nel comune napoletano, che chiedeva aiuto riferendo di essere stata poco prima nuovamente seguita dal 58enne, in evidente violazione del divieto di avvicinamento. Immediato, pertanto, l’intervento della Sezione Operativa dei Carabinieri beneventani che hanno rintracciato e tratto in arresto nuovamente l’uomo. A seguito di un controllo sull’autovettura della persona offesa, è stato, inoltre, rinvenuto e sequestrato un dispositivo GPS nascosto dallo stalker e, verosimilmente, utilizzato per monitorare ogni spostamento della vittima, tramite un’applicazione installata sul cellulare.

Informata l’Autorità Giudiziaria di Nola, il 58enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

L’attività di polizia giudiziaria dei Carabinieri di Benevento rappresenta l’ennesima conferma della fondamentale funzione dell’Arma non solo sul territorio di competenza e non solo come forza di repressione dei reati, ma anche come punto di riferimento umano e istituzionale per i cittadini in difficoltà che si rivolgono alle Istituzioni in cerca di aiuto e protezione.

L’uomo tratto in arresto è, pertanto, allo stato indagato e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.