La IX edizione del Mia Martini Festival sbarca a Sant’Anastasia

Il Mia Martini Festival, giunto alla sua nona edizione e organizzato come di consueto dall’associazione no profit Universo di Mimì, quest’anno da Somma Vesuviana farà tappa a Sant’Anastasia.

L’evento è fissato per domenica 12 maggio alle 19.30 al Teatro Metropolitan, location in cui per circa tre settimane Mia Martini ha provato col gruppo di musicisti che l’hanno accompagnata nel tour che ha fatto seguito al suo trionfale rientro sulle scene del 1989. Sempre a Sant’Anastasia, alle falde del Vesuvio, si era esibita nel 1977, oltre che nel 1989, in occasione della festa del santo patrono.

Rispetto alle precedenti questa edizione avrà un format particolare, incentrato sul Concerto per Mimì, mediante il quale verranno rievocate le tappe più significative del suo percorso artistico e umano grazie alle reinterpretazioni di Francesca Alotta e Mimmo Cavallo, accompagnati da Antonello Rapuano alle tastiere, Gianluca Marino alle chitarre, Giovanni Crescenzi al basso, con la direzione musicale del batterista e percussionista Stefano Ripa, la regia, la direzione artistica e la voce narrante di Ciro Castaldo.

I biglietti di platea e di galleria sono in prevendita, anche a distanza, presso il botteghino del teatro. Per informazioni si può chiamare il numero 0815305696