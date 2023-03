La coalizione “Nola Domani” promuove incontro sul Puc

La coalizione “Nola Domani” promuove incontro di approfondimento sul Puc

Nola – Verso il Puc. È il tema che la coalizione “Nola Domani” propone alla riflessione e al confronto della comunità. L’appuntamento è fissato per venerdì 31 marzo alle ore 18.30 presso la Sala del Mutilato di Nola.

“I processi di riassetto del nostro tessuto urbanistico – si legge in una nota di Nola Domani – non possono essere sviluppati solo nel “chiuso delle stanze ”e riguardare solo “gli addetti ai lavori. È imprescindibile il contributo e la partecipazione della comunità: favorire tutto questo è il preciso compito della politica. Ci ritroveremo presso la Sala del Mutilato per discutere del realizzando Puc- Piano Urbanistico comunale: consumo di suolo, rigenerazione urbana e recupero. Riflessioni, proposte, partecipazione”.

Dopo il saluto del consigliere comunale, Maurizio Barbato, specialista in beni culturali e del paesaggio, seguirà l’introduzione dell’architetto Claudia Arena – specialista in beni culturali e del paesaggio.

In “scaletta” vi saranno anche gli interventi dell’architetto Pasquale Petillo, dottore in ricerca in conservazione di beni architettonici, del professore Savario Carillo, docente di restauro architettonico Università Luigi Vanvitelli, l’avvocato amministrativista, Camillo Lerio Miani, ed il professore Roberto Gerundo, docente di tecnica urbanistica università di Salerno ed assessore al governo del territorio del Comune di Giugliano