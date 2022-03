La brioche pandoro senza glutine il nuovo must di Zio Rocco

I celiaci non dovranno più accontentarsi di prodotti industriali, congelati e poco invitanti

Carnevale ci consente ancora un piccolo peccato di gola prima di cominciare la quaresima. Ci ha pensato Zio Rocco, al secolo il pastry chef Rocco Cannavino, il quale per accontentare proprio tutti i palati, anche quelli più esigenti, inaugura la nuova linea di prodotti gluten free nei suoi “Zio Rocco Lab Store”. E per farlo ha deciso di puntare su uno dei lievitati più amati: la brioche pandoro senza glutine, un must che bisogna assolutamente provare per constatare quanto è morbida e gustosa come la brioche classica. Ci sono voluti due anni di test e ricerca per realizzarla.

«Quando 2 anni fa abbiamo iniziato a lavorare a questo prodotto, ci siamo posti l’obiettivo di ottenere le stesse caratteristiche di quelli della nostra gamma, ovvero morbidezza, gusto e consistenza», spiega Zio Rocco.

Il risultato è un prodotto artigianale che nonostante sia privo di glutine ha tutti i requisiti di un piccolo lievitato d’eccellenza. Per evitare la contaminazione con gli altri prodotti verrà chiuso singolarmente in una bustina ermetica. «L’impasto non avendo contatto con l’aria, primo nemico per un lievitato, resterà così fresco, soffice e buono anche dopo 24 ore», assicura Zio Rocco. La nuova la brioche pandoro senza glutine non differisce nel gusto dall’originale, regalando così ai celiaci l’opportunità di non doversi più accontentare di sapori lontani da quelli classici. Al posto della farina è stato utilizzato: amido di mais, amido di riso, fecola di patata, farina di soia, latte senza lattosio e farina di piselli.

Il nuovo prodotto sarà disponibile nei due store a Napoli e Pomigliano d’Arco in tre gusti: vuoto, al pistacchio e al cioccolato gianduia. «Volevamo finalmente rompere questo tabù per cui chi è celiaco deve sempre accontentarsi di prodotti per la maggiore parte industriali, congelati, e poco invitanti». Grazie a questo ennesimo esperimento vincente, Zio Rocco si attesta tra i pastry chef che elevano il mondo dei piccoli lievitati a prodotto gourmet.

Per testare come gli avventori avessero gradito la novità è stato fatto allo Store di Napoli un esperimento sociale su alcuni clienti scelti a caso che acquistavano la brioche pandoro classica, a loro insaputa gli è stata fatta provare la nuova Brioche Pandoro Senza Glutine, le loro reazioni riprese dalle telecamere nascoste sono state molto incoraggianti per il nuovo prodotto, questo il simpatico video.

www.instagram.com/tv/CacAGd4D0IW