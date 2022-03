Arrivano le guardie Eco-Zoofile a Sant’Angelo Romano

Il Corpo Ambientale Nazionale impegnato nel rispetto delle normative in materia ambientale e rurale

Sant’Angelo Romano è un comune in provincia di Roma, da cui dista ca 30 chilometri, di meno di 5.000 abitanti. Nelle vicinanze si trovano i comuni di Guidonia Montecelio, Palombara Sabina e Mentana, che nel 1867 fu teatro della battaglia omonima per la liberazione di Roma voluta da Giuseppe Garibaldi al grido di “Roma o Morte!”. Sant’Angelo Romano sorge sul Monte Patulo, alto 400 metri s.l.m. e prese il nome attuale in onore di San Michele Arcangelo. Nel comune vi è la sorgente del fiume Pratolungo, piccolo affluente dell’Aniene.

I santangelesi, nome degli abitanti, sono molto gelosi del loro stupendo territorio che necessita di essere tutelato da persone che non hanno la sensibilità per proteggere il territorio che il buon Dio ci ha dato e di cui tutti noi dovremmo essere i custodi, e non sentirci i padroni, per la trasmissione alle future generazioni. Per tali importanti compiti di vigilanza il Comune di Sant’Angelo Romano ha sentito l’esigenza di stipulare una convenzione annuale col Corpo Ambientale Nazionale per un servizio da affidare alle Guardie Eco-Zoofile, che andranno ad operare per far rispettare le normative in materia ambientale e rurale, sotto il coordinamento del comando interregionale diretti dal Colonnello Savino Lattanzio e con l’operatività del comando operativo formazione e reclutamento provinciale di Roma diretto dal Maggiore Giovanni Paris.

La giunta guidata dal Sindaco Martina Domenici con la delibera numero 4 ha approvato la convenzione che sancisce il rapporto di collaborazione dal primo febbraio al 31 dicembre 2022 tra il Comune e l’Associazione – Ente del Terzo Settore apolitico, aconfessionale e senza scopo di lucro – per far rispettare le normative in materia ambientale e rurale, riconoscendo un rimborso spese mensile pari a cinquecento euro. La convenzione è stata firmata nei giorni scorsi dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, il Comandante Stefano Mormone e dal Maggiore Giovanni Paris del C.A.N.

L’accordo prevede le prestazioni delle Guardie Eco-Zoofile per un minimo di due giorni a settimana, il primo mese di servizio sarà a titolo gratuito. Le Guardie del Corpo Ambientale Nazionale, durante l’espletamento del servizio, sotto la direzione e il coordinamento della Polizia Locale, svolgeranno compiti di vigilanza ambientale, di controllo e accertamento sul rispetto dei regolamenti e delle ordinanze comunali, con possibilità di elevare le relative sanzioni amministrative e redigere regolare verbale di accertamento e contestazione. Le Guardie inoltre forniranno supporto alla Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia in occasioni di eventi pubblici e manifestazioni civili e religiose. Nell’accertamento delle violazioni, qualora venissero individuati nell’immediatezza i responsabili, le Guardie Eco-Zoofile potranno identificare i trasgressori e verbalizzarli. I verbali di contestazione verranno trasmessi alla Polizia Locale per i provvedimenti di legge e saranno notificati al trasgressore dalla stessa Polizia Locale del Comune di Sant’Angelo Romano a firma del Comandante.