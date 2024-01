Ipercoop: incontro con i sindacati per chiamare Regione e Sole 365

La riunione si terrà in video conferenza tra la GDM e le organizzazioni di categoria

Oggi la società della grande distribuzione commerciale “GDM” incontrerà in videoconferenza i sindacati di categoria per discutere il da farsi sulla situazione in cui versano i 150 lavoratori dei supermercati, chiusi da più di un anno, ex Ipercoop di Afragola ed ex Auchan di Nola, lavoratori per i quali la stessa GDM ha avviato il 25 novembre scorso la procedura di licenziamento e che non ricevono nemmeno più il magro salario della cassa integrazione, esaurita il 31 dicembre scorso e non più rinnovabile. L’obiettivo dell’incontro di oggi è di coinvolgere di nuovo la Regione Campania allo scopo di far riaprire un tavolo di trattativa al quale possa partecipare la AP commerciale del patron Apuzzo, l’azienda campana, detentrice del marchio Sole 365, che alcune settimane fa si è dichiarata disponibile a rilevare gli addetti della GDM in pericolo per poi subentrare nella gestione dell’Ipercoop di Afragola.

Le Garanzie

L’intenzione dei sindacati è di ottenere a loro volta un incontro presso la Regione Campania, incontro al quale sarà chiamata a partecipare la AP. Le organizzazioni di categoria, secondo quanto finora emerso, chiedono da tempo le necessarie garanzie occupazionali. In sostanza desiderano che la AP commerciale stipuli un accordo per l’assorbimento di tutti i 150 addetti e addette della GDM che stanno concretamente rischiando di perdere per sempre il posto di lavoro, visto che la gran parte parte di loro ha superato i 50 anni d’età. Nel frattempo è scattato un pericolosissimo conto alla rovescia. In base ai tempi imposti dalla legge della procedura di licenziamento le lettere di estromissione forzata dal mondo del lavoro potrebbero essere spedite dalla GDM a casa dei lavoratori entro il prossimo 10 febbraio. Sarebbe la più grave sciagura occupazionale in provincia di Napoli.

Le Incognite

Altri interrogativi riguardano l’accordo per l’ingresso della AP nel perimetro dell’Ipercoop. Un patto che in base alle indiscrezioni finora trapelate si sarebbe dovuto stipulare con la Coop entro la fine di questo mese, vale a dire al massimo entro dopodomani. C’è inoltre la questione degli altri 60 dipendenti della GDM rimasti in attività presso i più piccoli supermercati aperti a Volla, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia sotto le insegne in franchising Sole 365. Corrono voci non proprio rassicuranti anche sul destino immediato di questi impianti e, in particolare. dei commessi e delle commesse che vi lavorano.