Al cinema contro il bullismo

In occasione della Giornata Nazionale contro il bullismo ed il cyberbullismo e nell’ambito della rassegna Il Mondo di Tim Burton, mercoledì 7 febbraio 2024 studentesse e studenti di ogni ordine e grado parteciperanno alle proiezioni organizzate dal Museo Nazionale del Cinema, rivolti ai tre gradi di scuola.

Le proiezioni saranno seguite da un incontro di approfondimento sul tema del bullismo con esperti a cura di Social for Inclusion ed in streaming sul territorio nazionale con il coinvolgimento delle scuole della rete Passa la Palla, in collaborazione con la Scuola Secondaria di I grado Dante Alighieri e il Liceo C. Colombo di Marigliano-NA.

Incontro di approfondimento con: Andrea Villa, streetartist e artista digitale torinese, nominato piemontese dell’anno 2019 e annoverato tra i maggiori street artisteuropei dalla rivista Forbes, si occupa di creare manifesti e installazioni urbane a tema sociale. Hanno parlato del suo lavoro tutti i maggiori quotidiani e televisioni italiane e internazionali, ed è il protagonista di un documentario del regista Alessandro Bernard dal titolo “Questo spazio può essere tuo”. Rosalba Morese, presidente dell’associazione Social for Inclusion e neuroscienziata, esperta in esclusione ed inclusione sociale, supporto sociale, empatia, emozioni, comunicazione, psicologia e neuroscienze applicate all’innovazione digitale. Vincenzo Auriemma, dottore di ricerca in sociologia, lavora presso l’Università degli Studi di Salerno e si occupa di empatia, in particolare nella relazione tra sociologia e neuroscienze sociali e di incarnazione emozionale nel mondo digitale

Cinema specchio della realtà è una rassegna cinematografica a partecipazione gratuita, grazie al contributo di Reale Mutua – Agenzia Antonelliana.

Qui il programma completo.

Fonte immagine: campagna “Passa la Palla”, opera di Andrea Villa per l’associazione Social for Inclusion