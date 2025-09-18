Incidente per furgone, caos all’uscita di Acerra

ACERRA. Pomeriggio di paura e disagi lungo il raccordo autostradale Napoli–Caserta. Intorno alle 16:30 di oggi, un furgone è rimasto gravemente danneggiato in un incidente avvenuto a ridosso dello svincolo di Acerra. Il mezzo, ridotto con la parte anteriore completamente schiacciata, è stato immediatamente raggiunto dai soccorsi. Non si hanno, per ora, notizie ufficiali sullo stato di salute del conducente, che è stato assistito dal personale del 118.

L’impatto, avvenuto in piena fascia oraria di rientro dal lavoro, ha creato un effetto domino sulla circolazione. Migliaia di pendolari diretti verso Caserta e l’autostrada A1 si sono trovati imbottigliati in lunghe file. La coda, nel giro di pochi minuti, ha trasformato il raccordo in un imbuto, con automobilisti fermi e costretti a procedere a passo d’uomo.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi necessari a chiarire le circostanze dell’incidente. Al momento non risulta il coinvolgimento di altri veicoli, ma resta da verificare se l’autista abbia perso il controllo per un guasto, un malore o una distrazione.

I tecnici hanno lavorato a lungo per rimuovere il furgone dalla carreggiata e consentire il ripristino della normale viabilità. L’intervento del carro attrezzi e le operazioni di pulizia della strada hanno ulteriormente allungato i tempi. Solo in prima serata il traffico ha iniziato a defluire, pur con rallentamenti residui.

L’episodio mette ancora una volta in evidenza la fragilità di un’arteria fondamentale, percorsa quotidianamente da migliaia di veicoli e spesso teatro di sinistri. La speranza è che il conducente non abbia riportato lesioni gravi e che il tratto torni presto alla piena normalità.