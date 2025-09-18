Ottaviano, inaugurate le casette dell’acqua: qualità idrica e rispetto dell’ambiente 

A Ottaviano sono state inaugurate ufficialmente le case dell’acqua, servizi pubblici idrici di acqua potabile in cui è possibile scegliere anche tra acqua naturale e acqua frizzante.

Finalmente le case dell’acqua di Ottaviano sono funzionanti, dopo vari lavori messi a punto dalla squadra del sindaco Simonetti che si è detto fiero di questi nuovi servizi presenti sul territorio. Si tratta di acqua potabile ad un costo estremamente ridotto, che dà la possibilità di ricaricare le bottiglie diminuendo al tempo stesso il consumo di plastica, nel totale rispetto dell’ambiente. Le case dell’acqua sono distributori pubblici di acqua potabile che hanno lo scopo di migliorare i servizi pubblici per i cittadini e permettere loro di acquistare acqua di qualità pagando solo pochissimi centesimi. È possibile ricaricare bottiglie in vetro o plastica, borracce e ogni tipo di contenitore di liquidi.

Le casette presenti sul territorio ottavianese sono in totale cinque e si trovano precisamente in Via Luigi Carbone, Via Perri, Viale Cesare Augusto, Largo Ferrovia e Via Recupe.

Per poter usufruire dell’acqua delle casette è possibile utilizzare delle monete, oppure acquistare tessere ricaricabili apposite presso determinati punti vendita. Attualmente si tratta di una rete ristretta che comprende la Tabaccheria Carbone situata in via Municipio, il Bar Tabacchi Caffederico in Via Zabatta, la Pizzeria Donna Rosa in Via Ferrovia dello Stato e la Tabaccheria Di Prisco di Via Pappalardo. Gli addetti ai lavori, tra cui anche il primo cittadino Biagio Simonetti e l’assessore alla rigenerazione urbana Angelo Alterio, hanno già comunicato che ben presto la rete dei punti vendita verrà estesa, aumentando così il numero degli esercizi commerciali in cui è possibile acquaistare la tessera.

Se ci si trova, invece, già nei pressi di una casa dell’acqua, la tessera è acquistabile direttamente presso le suddette installazioni in cui è possibile anche ricaricarla per continuare ad usufruire del servizio.