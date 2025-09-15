Incidente nella notte a Brusciano, paura per i feriti

Nella notte tra il 14 e il 15 settembre è accaduto l’ennesimo incidente a Brusciano, la notizia diffusa tramite un post su Facebook
È stato segnalato tramite un post Facebook l’ennesimo incidente nella zona di Brusciano, in prossimità di un incrocio gestito da un semaforo.
L’incidente ha causato dei feriti, soccorsi prontamente e trasportati via in ambulanza.
Da quanto risulta, il semaforo posto in quell’incrocio smette di funzionare e appare la luce arancione lampeggiante dalle 22:30, orario durante il quale si verificano la maggioranza degli incidenti.
La denuncia effettuata da un utente sul social è rivolta all’attività interrotta del suddetto che rende la percorrenza dell’incrocio pericolosa.
Tante le persone che addossano la colpa anche ai cittadini, che su queste strade altamente pericolose non seguono le norme stradali e, insieme alla poca efficienza dei semafori, causano incidenti stradali, spesso mortali.
La sicurezza stradale è ormai una piaga della nostra società, tra chi non rispetta i limiti di velocità e chi guida con il cellulare in mano.
È sempre più importante ricordare di rispettare le norme stradali per rendere i viaggi in auto più sicuri possibile e per evitare incidenti.
