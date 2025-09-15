Nove intossicati dopo pranzo al ristorante: 4 ricoverati

Nove persone sono finite sotto osservazione medica dopo aver pranzato in un noto ristorante di Pozzuoli. L’episodio è avvenuto domenica all’interno di un locale, dove un gruppo di clienti, durante il pasto, ha iniziato ad accusare sintomi compatibili con una forte intossicazione alimentare.

Dolori addominali, vomito, diarrea e sudorazione improvvisa hanno colpito diversi commensali quasi contemporaneamente. Uno di loro è stato colto da un malore con breve perdita di sensi, circostanza che ha reso necessario l’arrivo del 118. Tre ambulanze hanno raggiunto la struttura prestando assistenza immediata.

Quattro adulti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie per ulteriori controlli clinici. Altri cinque pazienti, tra cui due ragazze adolescenti, hanno deciso di non farsi ricoverare e hanno ricevuto assistenza sul posto, rifiutando il trasferimento al nosocomio di Giugliano.

Secondo le prime indagini, la causa più probabile dei disturbi sarebbe legata al consumo di frutti di mare crudi. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli, con i colleghi del Nas, hanno posto i sigilli alla cucina e alle sale del ristorante, in attesa delle verifiche dell’Asl. Campioni degli alimenti serviti sono stati prelevati per le analisi di laboratorio.

La vicenda ha sollevato timori tra i cittadini e l’interesse delle autorità sanitarie, che intendono accertare se si sia trattato di una partita di prodotti contaminati o di irregolarità nei controlli di conservazione e preparazione. La comunità locale, abituata a considerare il pesce fresco come fiore all’occhiello della gastronomia flegrea, attende ora chiarimenti ufficiali.