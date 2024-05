I’m Caso Parrucchieri fa 7: aperto un nuovo store

Perchè fa così rumore un’apertura di un parrucchiere ? non c’è tanto da dire, se non che I’m Caso Parrucchieri ha aperto da qualche settimana il suo settimo punto vendita, nel giro di soli quattro anni.

Ecco perchè è importante parlarne, chiedendoci, come sia possibile avere un’espansione controllata così rapida, che: non ne ricada sulla qualità dei prodotti e dei servizi, non ne infici la struttura aziendale e sopratutto non deluda mai e poi mai le aspettative dei propri clienti ?

Lo chiediamo direttamente a Gennaro Caso, il fondatore e capostipite di questo brand che ad oggi possiamo definire “nazionale” .

“7 in 4 Anni, 7 Store curati nei particolari, con un design moderno, tanto spazio per accogliere clienti che ad oggi sono in forte espansione – Ecco, qual’è la formula magica per arrivare a tutto questo ? “

“Non esiste una formula magica, ma solo due parole che ho sempre portato con me come un monito: Sacrificio e Fiducia.

Sacrificio perchè non è semplice, costruire oggi in Italia, qualsiasi tipo di attività è una sfida continua. E cominciare a farlo ad età giovane significa sacrificare quello che è il proprio tempo libero, investendo nella formazione e nella crescita.

Continua poi

“La fiducia sta nella forte volontà di trovare risorse valide, collaboratori, soci e personale che possa aiutarti a crescere. Senza di loro tutto questo sarebbe stato impossibile.”

Si perchè I’m Caso si fonda sul principio secondo il quale, condividere i compiti ne rafforza la produttività, per tale ragione gli Hair Director Luigi Fabozzo ed Adriano Fisichella, che gestiscono oggi la sede di Sorrento, composta da 10 postazioni e 6 lavaggi, su 120 mq, hanno abbracciato a pieno la mission dell’azienda.

Creando un salone dinamico, pronto ad accogliere oltre 20 persone in contemporanea. Ma conosciamo meglio gli Hair Director.

Adriano Fisichella, classe ⁠94 è un tecnico specializzato in colorimetria, in chimica e tricologia. Si è puntato alto con lui per poter offrire la miglior qualità in termini di colori, schiariture e cura del capello. Adriano inoltre è stato premiato miglior consulente tecnico Wella Professionals Italia negli anni 2020 – 2021 – 2022.

Luigi Fabozzo invece, di qualche anno più giovane, è la nuova risorsa dedicata all’ hair style e la consulenza diretta con le clienti.

Il nuovo store è situato sul principale corso di sorrento, al numero 250D e ha a disposizione tre parcheggi limitrofi, per aiutare le clienti ad arrivare in tempo, e rilassarsi per tutti i trattamenti che offrono.

Lo store è attualmente aperto al pubblico, inaugurando, assieme all’apertura di Milano, due store aperti nel solo mese di Aprile.