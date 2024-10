Il Premio Letterario Internazionale “CASTRUM CISTERNAE” festeggia la XIV edizione: poesia e cultura per la comunità

CASTELLO DI CISTERNA – Il 26 ottobre, la cittadina si appresta a celebrare un evento di grande importanza culturale con la XIV Edizione del Premio Letterario Internazionale “CASTRUM CISTERNAE – Memorial Mons. Raffaele Napolitano”. Un appuntamento divenuto ormai una tradizione, che negli anni ha saputo conquistare un posto di rilievo nel panorama letterario, attirando poeti e artisti da tutta Italia.

Un Premio che promuove la cultura e la poesia

Nato con l’obiettivo di promuovere la poesia e l’arte, il Premio “CASTRUM CISTERNAE” offre ogni anno uno spazio di espressione a numerosi autori. La manifestazione, che vanta il patrocinio del Consiglio Regionale della Campania, della Città Metropolitana di Napoli e di altri enti prestigiosi, non è solo un’occasione per premiare i talenti della scrittura, ma anche un evento di condivisione culturale per tutta la comunità.

Quest’anno, come di consueto, una parte significativa della manifestazione sarà dedicata agli studenti delle scuole superiori, grazie a una sezione speciale pensata per coinvolgerli attivamente. Una grande opportunità per i giovani del territorio, in particolare per quelli residenti a Castello di Cisterna, che hanno la possibilità di avvicinarsi alla poesia e scoprire nuovi orizzonti culturali.

Il convegno: uno sguardo su Italo Calvino

L’edizione di quest’anno si arricchisce di un appuntamento speciale. Il 25 ottobre, il giorno precedente la premiazione, si terrà un convegno dal titolo “Il gioco del comico in Italo Calvino, elementi antropologici e letterari”, a cura del dott. Stefano Pignataro. Il convegno, che si svolgerà presso l’Auditorium Parco E. De Nicola, Castello di Cisterna, offrirà un approfondimento sull’opera di Calvino, in particolare sul tema scelto per il concorso di quest’anno: “Se alzi un muro, pensa a ciò che resta fuori” tratto dal celebre romanzo Il Barone rampante. Un tema che invita alla riflessione e che trova una risonanza profonda nel contesto attuale, aprendo spunti di dibattito e di confronto tra studenti e appassionati di letteratura.

La cerimonia di premiazione

Il 26 ottobre, presso l’Abbazia San Nicola, si terrà la cerimonia di premiazione, che vedrà protagonisti i vincitori del concorso e le loro poesie. Come da tradizione, le opere premiate saranno declamate da attori, accompagnate dalla musica di artisti di rilievo, creando un’atmosfera coinvolgente e suggestiva. A conferire ulteriore prestigio all’evento sarà la consegna del trofeo in pietra lavica, realizzato dal maestro Luigi Minichino, simbolo di una tradizione artigianale locale che si intreccia con la modernità dell’arte poetica.

Il Premio “CASTRUM CISTERNAE” non è solo un concorso, ma un progetto ambizioso che intende seminare consapevolezza e sensibilità, creando una vera e propria festa della cultura per Castello di Cisterna. Grazie a questa iniziativa, la poesia e la scrittura creativa diventano il filo conduttore di un percorso di riscatto, contribuendo a trasformare la cittadina in un polo culturale di grande spessore.