Il Movimento affila le armi per Fico: ecco blindati e papabili della lista pentastellata

Il Movimento 5 Stelle in Campania ha avviato la fase decisiva per comporre la propria lista in vista delle elezioni regionali che vedono Roberto Fico candidato alla presidenza. Sul sito ufficiale del Movimento, fino al 23 settembre, sarà possibile presentare la propria autocandidatura per entrare nella squadra pentastellata. Non ci sarà la tradizionale votazione online tra gli iscritti, ma i profili saranno vagliati direttamente dai coordinatori locali, dagli eletti, dal candidato presidente e dal leader nazionale Giuseppe Conte.

Si tratta di un meccanismo nuovo, frutto delle regole introdotte dal codice etico di giugno. Tra i requisiti principali non basta più la semplice iscrizione: ogni candidato dovrà aver dimostrato in precedenza radicamento sul territorio ed esperienza elettorale. In particolare, è richiesto di aver partecipato a elezioni comunali o circoscrizionali e di aver ottenuto un numero di preferenze almeno pari alla media dei candidati della propria lista. L’obiettivo è evitare candidature “riempi-lista” che non portano consenso reale. Restano esclusi da questa regola coloro che hanno già un mandato in corso o esperienze istituzionali significative, come ex parlamentari. Per chi ha due mandati sarà necessaria una deroga.

Secondo indiscrezioni, circa metà della lista in Campania sarebbe già delineata. A Napoli dovrebbero esserci il consigliere regionale uscente Gennaro Saiello, i consiglieri comunali Claudio Cecere e Salvatore Flocco, e si valuta anche la candidatura dell’assessore Luca Trapanese. In campo anche figure note come l’ex deputato Luigi Gallo, l’ex coordinatrice Elena Vignati e la giudice di pace Rosa Volpe.

Intanto, mentre il Movimento lavora a un programma condiviso e a candidature di peso, si attende l’ufficializzazione della data delle elezioni regionali, che sarà fissata dal governatore uscente Vincenzo De Luca.