Marigliano, 17enne pugnalato per una ragazzina contesa: dimesso dopo la notte di terrore

Lite per una ragazza finisce a coltellate: 17enne dimesso dall’ospedale di Nola

Un banale litigio tra adolescenti si è trasformato in un episodio di violenza che ha rischiato di avere conseguenze ben più gravi. È successo nella tarda serata di domenica a Marigliano, in provincia di Napoli, dove due ragazzi di 17 anni si sono affrontati in strada. Al centro della discussione, secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, ci sarebbe stata una ragazza contesa, motivo scatenante di un diverbio degenerato in maniera improvvisa e pericolosa.

Dalle parole, i due sono passati ai fatti e uno dei giovani ha estratto un coltello colpendo l’altro con un fendente. Attimi concitati che hanno spaventato chi si trovava nei pressi e che hanno reso necessario l’intervento dei soccorsi. Il ragazzo ferito è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Nola, dove i medici hanno provveduto a medicare la ferita. Fortunatamente non si trattava di lesioni gravi e, dopo gli accertamenti, il giovane è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Le indagini ora sono concentrate sulla ricostruzione dettagliata della dinamica. A quanto pare, la contesa sentimentale avrebbe acceso gli animi fino al punto di far perdere la lucidità a uno dei due protagonisti, trasformando una banale discussione in un episodio di cronaca nera.

La comunità locale è rimasta scossa dall’accaduto, sia per l’età dei ragazzi coinvolti sia per la futilità del motivo che ha portato a un gesto tanto estremo. Resta l’amarezza per una vicenda che, solo per fortuna, non si è trasformata in tragedia. Intanto, sul fronte sanitario, le condizioni del giovane ferito non destano preoccupazioni: la dimissione dall’ospedale di Nola rappresenta l’unica nota positiva in una storia che accende i riflettori sulla fragilità e sull’impulsività delle relazioni tra adolescenti.