Il Comune di Somma Vesuviana celebra il Centenario della Nascita di Gaetano Arfè

Lunedì 23 febbraio prossimo, la Città di Somma Vesuviana ricorderà un suo illustre concittadino, Gaetano Arfe ‘, nel centenario della sua nascita.

Alla manifestazione, che si terrà alle ore 10 nella sala del consiglio comunale, parteciperanno la commissaria prefettizia dottoressa Ida Carbone, il prof Aniello Cimitile e ed il prof Ciro Raia.

Dirigente socialista e della sinistra, partigiano, giornalista, politico, educatore , Arfè è stato uno dei più importanti storici del nostro paese nonchè parlamentare e protagonista della storia culturale del secondo dopoguerra.