giovedì, Febbraio 19, 2026
15 C
Napoli
scrivi qui...
Avvenimenti
tempo di lettura:Meno di un minuto min
43

Il Comune di Somma Vesuviana celebra il Centenario della Nascita di Gaetano Arfè

C.S.
di C.S.

Lunedì 23 febbraio prossimo, la Città di Somma Vesuviana ricorderà un suo illustre concittadino, Gaetano Arfe ‘, nel centenario della sua nascita.
Alla manifestazione, che si terrà alle ore 10 nella sala del consiglio comunale, parteciperanno la commissaria prefettizia dottoressa Ida Carbone, il prof Aniello Cimitile e ed il prof Ciro Raia.

Dirigente socialista e della sinistra, partigiano, giornalista,  politico, educatore ,  Arfè è stato uno dei più importanti storici del nostro paese nonchè parlamentare e protagonista della storia culturale del secondo dopoguerra.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Cronaca

Tragedia sulla 268 a Sant’Anastasia, muore sotto gli occhi della moglie

0
SANT'ANASTASIA - Tragedia nel primo pomeriggio a Sant’Anastasia, dove...
Comunicati Stampa

Marigliano, approvato all’unanimità il bilancio di previsione: conti in ordine, meno debiti e più servizi per la città

0
Il Consiglio comunale di Marigliano ha approvato il Bilancio...
Attualità

Visita storica in Campania: Papa Leone XIV a Pompei, Napoli e Acerra

0
  È ufficiale: Papa Leone XIV sarà in Campania nei...
Cronaca

Si fingono dipendenti del gas per rubare ad anziana, presi due giovani in trasferta

0
Nella serata di ieri, 18 febbraio, a Casagiove, i Carabinieri...
Politica

Ministero ha deciso: si vota per le Comunali il 24 e 25 maggio

0
Il Ministero dell’Interno ha ufficializzato le date per lo...

Argomenti

Cronaca

Tragedia sulla 268 a Sant’Anastasia, muore sotto gli occhi della moglie

0
SANT'ANASTASIA - Tragedia nel primo pomeriggio a Sant’Anastasia, dove...
Comunicati Stampa

Marigliano, approvato all’unanimità il bilancio di previsione: conti in ordine, meno debiti e più servizi per la città

0
Il Consiglio comunale di Marigliano ha approvato il Bilancio...
Attualità

Visita storica in Campania: Papa Leone XIV a Pompei, Napoli e Acerra

0
  È ufficiale: Papa Leone XIV sarà in Campania nei...
Cronaca

Si fingono dipendenti del gas per rubare ad anziana, presi due giovani in trasferta

0
Nella serata di ieri, 18 febbraio, a Casagiove, i Carabinieri...
Politica

Ministero ha deciso: si vota per le Comunali il 24 e 25 maggio

0
Il Ministero dell’Interno ha ufficializzato le date per lo...
Politica

Voto, scende in campo Somma Moderata: “Riformisti e liberali per costruire”

0
Riceviamo e pubblichiamo   Il neonato movimento “Somma Moderata” nasce con...
Cronaca

Furto in pieno giorno davanti al distretto sanitario: rubata l’auto di un cardiologo

0
Auto rubata a un professionista davanti al Centro dove...
Attualità

Sfregiata dal marito, Casoria onora la lezione di Filomena con le pietra di inciampo con la violenza di genere

0
Una mattinata intensa, partecipata, carica di emozione e consapevolezza....

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Tragedia sulla 268 a Sant’Anastasia, muore sotto gli occhi della moglie
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996