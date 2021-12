GDM a marchio COOP: dopo il varo di Volla ecco tappe e numeri dell’espansione

Dall’area a nord di Napoli a quella stabiese. E’ scattato a fine ottobre il nuovo piano economico che grazie alla società di Afragola porterà il marchio storico delle cooperative in diversi comuni della Campania

Nello spazio di appena un mese, tra la fine di ottobre e lo scorso novembre, la GDM di Afragola, braccio operativo in Campania della bolognese Coop Alleanza 3.0, ha già aperto due megastore da oltre tremila metri quadrati in provincia di Napoli. Impianti che stanno dando una notevole boccata d’ossigeno all’occupazione e all’economia locale. Intanto il marchio Coop è sbarcato anche a Volla, penetrando un territorio pieno di potenzialità. Qui ieri, 10 dicembre, alle 9, la GDM ha inaugurato lo “store Coop”, in via de Carolis angolo via De Filippo, zona residenziale a est del comune vesuviano, molto vicina allo svincolo dell’asse mediano di via Filichito, al confine con il comune di Casalnuovo. Lo store Coop, ampio circa 1200 metri quadrati, è un negozio il cui marchio e i cui prodotti sono emanazione della bolognese Coop Alleanza 3.0. Ha anche un allestimento che ricorda moltissimo le boutiques della distribuzione commerciale cooperativa ubicate nel nord Italia. L’operazione è dunque di quelle importanti, sia sotto il profilo occupazionale che produttivo. L’apertura del negozio Coop di Volla ha consentito infatti il ritorno al lavoro di 23 cassintegrati a zero ore provenienti dai megastore Coop di Afragola e di Giugliano. Una situazione occupazionale preoccupante che GDM aveva ereditato dalle cessioni di questi due negozi da parte di altri gruppi, negozi poi salvati con l’arrivo della GDM che li ha rilevati, rispettivamente nel 2019 e quest’anno. Restavano però da restituire al pieno delle loro capacità lavorative decine di addetti ancora in esubero. Addetti il cui rientro al lavoro a tempo pieno sarà finalmente consentito dal piano di espansione in tutta la Campania preparato e in parte già concretizzato dalla GDM. Un piano ambizioso e in controtendenza con l’andamento degli investimenti al Sud, che vanno ancora a rilento. Due i contenitori immaginati per ridare lavoro a chi lo aveva perso e per sviluppare nuovamente la grande distribuzione cooperativistica e responsabile nell’hinterland napoletano attraverso la fidelizzazione dei soci consumatori. Si tratta, appunto, del nuovo store di Volla, che è stato aperto ieri, e di quello previsto nel centro cittadino di Casoria, a poca distanza, il cui taglio del nastro è stato fissato nei prossimi mesi. Anche a Casoria è infatti previsto l’assorbimento di altri cassintegrati provenienti da Afragola e da Giugliano. Per Volla comunque ci sono ulteriori novità produttive e occupazionali. All’interno dell’area dello store sarà realizzato, nelle prossime settimane, un ristorante di prodotti a chilometro zero e a prezzi contenuti. Quest’ennesimo investimento consentirà nuove assunzioni, sull’onda di quanto accaduto a Castellammare, dove sul lungomare della città stabiese la GDM ha aperto, due anni fa, uno store Coop con annesso ristorante gourmet che sta riscuotendo successo. A poca distanza, sempre la GDM, ha aperto un terzo store Coop, a Torre Annunziata, già due anni fa. Lo sforzo imprenditoriale si sta dunque definendo in tutta la sua imponenza. Investimenti che sono in netta controtendenza con l’andamento economico complessivo del Napoletano. Finora il piano GDM ha permesso il rientro al lavoro dopo un anno di stop di oltre 200 cassintegrati della grande distribuzione commerciale del Napoletano. L’operato della società afragolese, attraverso il legame a doppio filo con Coop Alleanza 3.0, ha finora consentito il salvataggio degli ipermercati di Afragola (centro commerciale Le Porte di Napoli), Quarto (centro commerciale Quarto Nuovo), Giugliano (centro commerciale Grande Sud) e Nola (centro commerciale Vulcano Buono). Sono stati tutti trasformati in megastore, cioè in negozi più piccoli degli ipermercati ma ugualmente spaziosi, zeppi di prodotti e con presidi anti Covid. I megastore di Giugliano e Nola sono stati inaugurati a ottobre e a novembre. Ma ora è la volta degli store. Il primo dei quali è stato appunto quello di Volla. Il successivo sarà a Casoria. Ma si pensa di espandere il marchio Coop anche altrove in Campania. Prossime tappe in provincia di Caserta e in provincia di Salerno. I dipendenti complessivi della GDM ora ammontano a ben 466. Sono distribuiti in 7 punti vendita del Napoletano.