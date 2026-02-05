giovedì, Febbraio 5, 2026
15.2 C
Napoli
scrivi qui...
Attualità
tempo di lettura:1 min
121

Gandhi, il piano per l’ampliamento: Comune studia transizione con Città Metropolitana

Redazione1
di Redazione1

Il Liceo “Gandhi” di Casoria non chiude e non viene ridimensionato. A fare chiarezza sono il Sindaco Avv. Raffaele Bene, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Anna Maria Casolaro e la Dirigente scolastica Anna Errichiello, che intervengono per spiegare una vicenda complessa, legata esclusivamente alla riorganizzazione degli spazi scolastici e non alla soppressione dell’Istituto.

Il nodo riguarda il plesso di via Andrea Torrente, la cui locazione sarà dismessa dalla Città Metropolitana di Napoli a partire dal prossimo anno scolastico. Una scelta motivata dalla volontà di eliminare i fitti passivi e di concentrare le risorse su investimenti strutturali duraturi.

In parallelo, è stato infatti avviato un intervento di grande rilievo: l’acquisto di un nuovo immobile accanto alla sede centrale di via Aldo Moro e la programmazione di un ampliamento che porterà alla realizzazione di 25 aule complessive, con un investimento di 2,7 milioni di euro. A regime, il Liceo Gandhi disporrà di spazi superiori rispetto a quelli attualmente utilizzati nel plesso Torrente.

Il tema centrale, oggi, è la gestione della fase transitoria. A settembre saranno immediatamente disponibili 7 nuove aule, mentre le altre verranno completate nel corso dei lavori. Per questo motivo, il Sindaco di Casoria e la Dirigente scolastica hanno rappresentato con chiarezza alla Città Metropolitana l’esigenza di garantire fin da subito un numero di locali adeguato, così da non compromettere l’organizzazione didattica di una scuola che negli ultimi anni ha conosciuto una crescita costante.

Il Comune di Casoria ha già dato la propria disponibilità a collaborare attivamente, mettendo a disposizione spazi comunali per contribuire alla soluzione temporanea. Le opzioni in campo, assicurano gli enti coinvolti, permetteranno comunque di accogliere tutti gli studenti in orario antimeridiano, evitando soluzioni drastiche o penalizzanti.

Nei prossimi giorni, un incontro tecnico presso la Città Metropolitana servirà a definire nel dettaglio il percorso da seguire. L’obiettivo condiviso resta uno solo: accompagnare il Liceo “Gandhi” verso il nuovo assetto strutturale senza creare disagi e tutelando il diritto allo studio.

Sindaco, Assessorato e Dirigenza scolastica ribadiscono infine la piena sintonia istituzionale e l’impegno costante a informare correttamente la comunità scolastica, nella convinzione che trasparenza e chiarezza siano strumenti fondamentali per affrontare una fase di cambiamento importante ma ricca di prospettive.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Attualità

Vesuvio, 26 guide ferme sul Gran Cono: scoppia la protesta sul sentiero 5

0
L'associazione "Presidio permanente vulcani campani" ha espresso il suo...
Comunicati Stampa

Scuola e inclusione: al via il servizio di mediazione linguistica e culturale nell’Ambito Territoriale N22

0
Per la prima volta nell’Ambito Territoriale N22 viene attivato...
Cronaca

Accoltella l’ex sull’Asse Mediano perchè non vuole che la relazione finisca

0
La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato, nella serata di...
Avvenimenti

Veronica Maya voce narrante de “Il Gatto Meone”: la fiaba jazz che incanta i bambini

0
    La celebre attrice dà vita ad un progetto originale...
Cronaca

Esplosioni di Atm, banda della marmotta stanata nel Vesuviano: 5 arresti

0
  A seguito degli episodi di esplosioni di ATM, verificatisi...

Argomenti

Attualità

Vesuvio, 26 guide ferme sul Gran Cono: scoppia la protesta sul sentiero 5

0
L'associazione "Presidio permanente vulcani campani" ha espresso il suo...
Comunicati Stampa

Scuola e inclusione: al via il servizio di mediazione linguistica e culturale nell’Ambito Territoriale N22

0
Per la prima volta nell’Ambito Territoriale N22 viene attivato...
Cronaca

Accoltella l’ex sull’Asse Mediano perchè non vuole che la relazione finisca

0
La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato, nella serata di...
Avvenimenti

Veronica Maya voce narrante de “Il Gatto Meone”: la fiaba jazz che incanta i bambini

0
    La celebre attrice dà vita ad un progetto originale...
Cronaca

Esplosioni di Atm, banda della marmotta stanata nel Vesuviano: 5 arresti

0
  A seguito degli episodi di esplosioni di ATM, verificatisi...
Politica

Liste d’attesa fiume, Auriemma attacca: “Governo Meloni ha fallito”

0
"Il nuovo allarme lanciato dalla Fondazione GIMBE certifica ciò...
Ci vorrebbe un libro

L’intimità poetica di Rosanna Lemma in “L’eco del passato – Parole desuete”

0
"L'eco del passato - Parole desuete" (De Frede Editore)...
Territorio

Il punto di vista, la Candelora e il ciclo della terra

0
Nelle comunità legate alla montagna, come quelle vesuviane, la...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Scuola e inclusione: al via il servizio di mediazione linguistica e culturale nell’Ambito Territoriale N22
Articolo successivo
Vesuvio, 26 guide ferme sul Gran Cono: scoppia la protesta sul sentiero 5
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996