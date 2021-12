Furti a raffica nel rione, proprietaria minacciata da banditi in casa sua

ACERRA – Allarme ad Acerra per i furti nelle abitazioni a ridosso del periodo natalizio. Sono diversi gli episodi registrati nelle ultime settimane e le zone più colpite sono quelle del rione Pozzillo e a ridosso di corso Italia.

Proprio in una traversa di via Di Vittorio una donna è stata minacciata dai banditi che hanno portato via diversi oggetti di valore. La proprietaria era rientrata in casa nel tardo pomeriggio di martedì ed aveva trovato la sgradita sorpresa: i malviventi le hanno intimato di tacere mentre lasciavano l’abitazione col bottino.

Più sfortunata della donna è stata un’anziana, “visitata” dai malviventi per due volte in appena un mese. I delinquenti cercano oro, soldi ma non solo: in uno degli ultimi episodi registrati è stata anche trafugata una pistola da un appartamento.