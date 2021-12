Somma Vesuviana, “Il borgo del mio cuore”: il Casamale nelle opere pittoriche di Claudio Scarano

A Somma Vesuviana, per il periodo Natalizio, si terrà una mostra di opere pittoriche del maestro ottuagenario Claudio Scarano.

Secondo gli esperti, tra i quali spicca il Professore Vittorio Sgarbi, Scarano è l’ultimo erede della scuola Napoletana dell’800, nota anche come “scuola di Posillipo”. Il Maestro è stato vincitore di moltissimi premi nazionali ed internazionali.

La mostra ha per tema la pittura del vissuto e non perduto, alla scoperta della bellezza, testimone di una realtà storica di tutto un mondo, che sotto la spinta emotiva, si trasfigura in immagini, paesaggi, luoghi, scorci, che lasciano emozioni poetiche del nostro borgo antico: il Casamale. Il Borgo, scoperto dal Maestro molti anni fa, è stato oggetto, con i suoi scorci e particolari architettonici e sociali, tema di sue tante tele. Tele oggi raccolte nella Mostra che vi offriamo.

In occasione dell’allestimento della mostra, presso il ristorante “La Lanterna” si è approfittato per scambiare alcune considerazioni con il maestro Scarano:

Perché questa mostra ha per titolo “il borgo del mio cuore”?

“Fin dagli inizi degli anni 80 il borgo “Casamale” mi ha trasmesso forti emozioni, dove ogni strada, scorcio, portone cortile mi è rimasto nella mente e che in più occasioni ho sentito forte il desiderio di raffigurarlo su tela”. Inoltre il maestro aggiunge “ Devo questa mostra alla gente del Casamale, che per oltre quarant’anni mi ha sempre accolto con affetto , durante i momenti in cui mi fermavo tra i vicoli per riportare su tela i bellissimi scorci che scoprivo . Non mancavano momenti di assaggio di pietanze tipiche con l’aggiunta di un bicchiere di “catalanesca”.

Si ricorda che la Mostra, curata da Domenico Cardamone e Jole Secondulfo, sarà visitabile gratuitamente dal 1° dicembre al 6 gennaio 2022 presso le sale che ha messo a disposizione il ristorante “la Lanterna” sito in Somma Vesuviana alla via Colonnello Aliperta, durante gli orari di apertura.