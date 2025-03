Finisce con lo scooter contro un camion: muore a 21 anni

VOLLA – Un giovane di 21 anni di origine moldava ha perso la vita nella serata di mercoledì 20 marzo in seguito a un grave incidente stradale avvenuto a Volla. Il ragazzo, che viaggiava in scooter, si è scontrato frontalmente con un camion lungo via Palazziello, nei pressi del civico 108, vicino a un’attività di noleggio auto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Le condizioni del giovane sono apparse subito disperate: trasportato d’urgenza in codice rosso all’Ospedale del Mare, è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Dai primi accertamenti, sembra che l’impatto sia stato frontale, ma resta da chiarire se siano coinvolti altri veicoli o se il giovane abbia perso il controllo del mezzo. Illeso, invece, il conducente del camion.

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono incaricati delle indagini. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro, mentre la salma del 21enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali accertamenti, compresa l’autopsia.